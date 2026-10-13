Kerala
എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഇടിവള മര്ദനം; പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ സംഘ്പരിവാര് മാതൃകയില് അടിച്ചമര്ത്താന് ശ്രമമെന്ന് പിണറായി
മദ്യപിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തി സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്ഥികളെ തല്ലിച്ചതക്കാന് ഒരു പോലീസുകാരന് എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യം ലഭിക്കുന്നത്.
പാലക്കാട് | എസ് ഐ ആര് വിഷയത്തില് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാര്ഥികളെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മദ്യപിച്ചെത്തി ഇടിവളയിട്ട് മര്ദിച്ച സംഭവത്തെ അപലപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. പോലീസ് അതിക്രമം നാടിനെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മദ്യപിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തി സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്ഥികളെ തല്ലിച്ചതക്കാന് ഒരു പോലീസുകാരന് എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യം ലഭിക്കുന്നത്. പെണ്കുട്ടികളെ ഉള്പ്പെടെ പോലീസുകാരന് ഇടിവള ഉപയോഗിച്ചാണ് നേരിട്ടത്. ഇക്കാര്യത്തില് വിദ്യാര്ഥികള് അപ്പോള്ത്തന്നെ പരാതിപ്പെടുകയും മാധ്യമങ്ങള് ദൃശ്യങ്ങള് സഹിതം വാര്ത്ത റിപോര്ട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടും നടപടിയൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്നും പിണറായി ഫേസ് ബുക്കില് കുറിച്ചു.
എസ് ഐ ആര് വിഷയത്തിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ സംഘ്പരിവാര് മാതൃകയില് ലാത്തിയും ലഹരിയും നല്കി ക്രിമിനലുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമര്ത്താനാണ് സംസ്ഥാനത്തെ യു ഡി എഫ് സര്ക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയില് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സര്ക്കാരിനും ഭൂഷണമല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് അതിക്രമങ്ങള് വര്ധിച്ചുവരുന്നത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പൂര്ണ പരാജയമാണ് കാണിക്കുന്നത്.
ജനാധിപത്യപരമായി സമരം ചെയ്യുന്നവരെ അടിച്ചമര്ത്താന് പോലീസിലെ ക്രിമിനലുകളെ കയറൂരി വിടുന്ന സമീപനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. സംഘ്പരിവാറിന്റേതിന് സമാനമായ ഫാസിസ്റ്റ് നയം കേരളത്തില് നടപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കില് ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് നാട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പിണറായി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
പിണറായിയുടെ ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:
പാലക്കാട് എസ്.എഫ്.ഐ നടത്തിയ മാര്ച്ചിനു നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം നാടിനെ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. എസ്.ഐ.ആര് വിഷയത്തില് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ സംഘപരിവാര് മാതൃകയില് ലാത്തിയും ലഹരിയും നല്കി ക്രിമിനലുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമര്ത്താനാണ് ഇവിടെ യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നത്.
മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഒരു പോലീസുകാരന് അതിക്രൂരമായ മര്ദ്ദനമാണ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നേരെ പാലക്കാട് അഴിച്ചുവിട്ടത്. പെണ്കുട്ടികളെയടക്കം അയാള് ഇടിവള ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ടു. ഇക്കാര്യം അപ്പോള് തന്നെ വിദ്യാര്ത്ഥികള് ശ്രദ്ധയില് പെടുത്തിയിട്ടും മാധ്യമങ്ങള് ദൃശ്യങ്ങള് അടക്കം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. അയാളെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചേര്ന്നു പോലീസ് വാഹനത്തില് കയറ്റി അവിടെ നിന്നും പെട്ടെന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോള് മറുപടി പറയാന് പോലീസ് തയ്യാറായതുമില്ല.
തുടര്ന്ന്, ഈ അതിക്രമത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന് നിയമസഭയില് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടേണ്ടിവന്നു. അതിനുശേഷമാണ് കുറ്റാരോപിതനായ പോലീസുകാരനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യാന് സര്ക്കാര് തയ്യാറായത്. അപ്പോഴും വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ആക്രമിക്കുമ്പോള് ഇയാള് ലഹരിയില് ആയിരുന്നു എന്ന കാര്യം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സഭയില് മറച്ചുവെക്കുകയായിരുന്നു.
തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയില് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സര്ക്കാരിനും ഭൂഷണമല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് അതിക്രമങ്ങള് ദിനംപ്രതി വര്ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ പരാജയമാണിത്. മദ്യപിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തി സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കാന് ഒരു പോലീസുകാരന് എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യം ലഭിക്കുന്നത്? തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോസ്റ്റലില് കയറി അതിക്രൂരമായി വിദ്യാര്ഥികളെ മര്ദ്ദിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത പോലീസുകാര്ക്കെതിരെ ഇപ്പോഴും ഒരു നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല.
സേനയിലെ ഇത്തരം ക്രിമിനലുകള്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാന് യു.ഡി.എഫ് സര്ക്കാരിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവര് നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും സര്ക്കാര് അടിയന്തരമായി തയ്യാറാകണം. ജനാധിപത്യപരമായി സമരം ചെയ്യുന്നവരെ അടിച്ചമര്ത്താന് ഇത്തരം ക്രിമിനല് പോലീസുകാരെ കയറൂരി വിടുന്ന സമീപനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. സംഘപരിവാറിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് നയം കേരളത്തില് നടപ്പാക്കിയാല് ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്ക് ഈ നാട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും.
Content Highlights:
Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan strongly condemned the brutal attack on SFI students using brass knuckles. He accused the opposition and Sangh Parivar forces of attempting to suppress democratic student protests using violent tactics. The government assured strict legal action against the perpetrators involved in the incident.