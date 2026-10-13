Kerala
നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പര് അപകടം: പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാന് ആര് ശ്രമിച്ചാലും നടക്കില്ല, ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും; രമേശ് ചെന്നിത്തല
പ്രതിയെ ബോര്സ്റ്റല് ഹോമിലേക്ക് അയച്ചത് പോലീസല്ല, കോടതിയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം| നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് മിനി കൂപ്പര് കാറിടിച്ച് മൂന്ന് വിദ്യാര്ത്ഥികള് മരിച്ച സംഭവത്തില് പ്രതികരിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പ്രതിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതില്വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ തന്നെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച വേദനാജനകമായ സംഭവമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് ഉണ്ടായത്. ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്റെ പ്രസക്തിയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു.
കുടംബത്തിന് സംശയമുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ വേദന തനിക്ക് മനസിലാകും. പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാന് ആര് ശ്രമിച്ചാലും നടക്കില്ല. നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ തന്നെ പ്രതിയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. അതില് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. പ്രതിയെ ബോര്സ്റ്റല് ഹോമിലേക്ക് അയച്ചത് പോലീസല്ല, കോടതിയാണ്. നിയമം അനുസരിച്ചാണ് പ്രതിയെ ബോര്സ്റ്റല് ഹോമിലേക്ക് അയച്ചത്. ഇതിനര്ത്ഥം പ്രതി രക്ഷപ്പെടുമെന്നല്ല. ശക്തമായ നടപടി തന്നെ പ്രതിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇന്ത്യന് ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തില് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ സമരം നടത്തുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഏകാധിപത്യമാണ് നടമാടുന്നത്. ഇത് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പോലെ ജനങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന സമരമാണെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു പൗരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വോട്ടവകാശം ഏറ്റവും വലുതാണ്. അത് എടുത്ത് കളയുന്ന നടപടിയാണ് ഇന്ത്യയില് പലയിടത്തും കാണുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച പരാതിയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറാണ് എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം നല്കിയത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജി വെക്കണം. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പോലൊരാളെ കണ്ടെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വിമര്ശിച്ചു.
കേരളത്തില് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് നടത്തിയ അഴിമതികളുടെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും പരാതി വിജിലന്സിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ശക്തമായാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. പഴയകാലത്തെ ഫയലുകള് പരിശോധിക്കുകയാണ്. ശേഷം തുടര്നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Content Highlights:
Home Minister Ramesh Chennithala promised the maximum possible punishment for the accused in the Nedumbassery accident where three students died. He emphasized that sending the accused to a Borstal home was a court decision and not a police action. He also defended the opposition’s protest against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.