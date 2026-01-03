Connect with us

National

ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ 14 മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ച് സുരക്ഷാസേന

ഈ വര്‍ഷം മാവോയിസ്റ്റുകളും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്

Published

Jan 03, 2026 7:17 pm |

Last Updated

Jan 03, 2026 7:17 pm

റായ്പുര്‍| ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ സുരക്ഷാസേനയുമായുണ്ടായ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകളില്‍ 14 മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സുകമയിലെ വനപ്രദേശത്ത് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 12 മാവോയിസ്റ്റുകളും ബീജപ്പൂരില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ടു മാവോയിസ്റ്റുകളുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഈ വര്‍ഷം മാവോയിസ്റ്റുകളും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്. സുകമയില്‍ വധിച്ച മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മാംഗ്ഡു ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് റിസര്‍വ് ഗാര്‍ഡ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ഏറ്റുമുട്ടല്‍ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ചത്തീസ്ഗഡില്‍ വിവിധ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലായി 285 മാവോയിസ്റ്റുകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വാടക വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി യുവതിയെ ദേഹോപദ്രവം ഏല്‍പിച്ച കേസ്; ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

വാതില്‍പ്പടി വിദേശമദ്യ വില്‍പന; ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

യുവതിയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയില്‍

International

വെനസ്വേലയിലെ യു എസ് ആക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം; യു എന്‍ ഇടപെടണമെന്ന് റഷ്യ

Kerala

ആന്റണി രാജുവിന്റേത് ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യം; എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും പിണറായി മന്ത്രിയാക്കി: വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും വന്ദേഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം

National

ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ 14 മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ച് സുരക്ഷാസേന