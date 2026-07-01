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അവസാന തീർഥാടകനും മടങ്ങി; 2026 ലെ ഹജ്ജ് സീസണ് ശുഭകരമായ പര്യവസാനം
തീർത്ഥാടകരെ സേവിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള സഊദി സർക്കാരിന്റെ നിരന്തരമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ ഹജ്ജ് സീസണിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സഊദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം
മക്ക | 2026 ലെ ഹജ്ജ് (Hajj) സീസൺ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതായി സഊദി ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അവസാന സംഘം തീർത്ഥാടകരും യാത്രയായതോടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് സീസണിന് ഔദ്യോഗികമായി സമാപനമായത്. സഊദി അറേബ്യയിൽ എത്തിയത് മുതൽ കര, കടൽ, വ്യോമ അതിർത്തികൾ വഴി തിരിച്ചു പുറപ്പെടുന്നത് വരെ തീർത്ഥാടകർക്ക് സമഗ്രമായ സേവന സംവിധാനങ്ങളാണ് ലഭ്യമാക്കിയത്. ഇത് തീർത്ഥാടകർക്ക് തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലും സുരക്ഷിതമായും നിർവ്വഹിക്കാൻ സഹായകരമായതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
തീർത്ഥാടകരെ സേവിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള സഊദി സർക്കാരിന്റെ നിരന്തരമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ ഹജ്ജ് സീസണിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും സുപ്രീം ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ പ്രിൻസ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സൗദ് ബിൻ നായിഫിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിവിധ സർക്കാർ, സേവന വിഭാഗങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേകം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
അവസാന തീർത്ഥാടകനും മടങ്ങുന്നതുവരെ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ (Digital), ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, പരിചരണം, നിരീക്ഷണം, ബോധവൽക്കരണം, ഓൺ സൈറ്റ് പിന്തുണ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിയത്.Also Read2027ലെ ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു; നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം
Content highlights
The Saudi Ministry of Hajj and Umrah announced the official conclusion of the 2026 Hajj season following the departure of the last group of pilgrims. An integrated network of digital and field services supported pilgrims across land, sea, and airports to ensure safe and comfortable rituals. The operations were highly coordinated under the oversight of Interior Minister Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif.