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Saudi Work Permit: കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ പുതുക്കാൻ സമയപരിധി നീട്ടി സഊദി അറേബ്യ; പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസം
ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ആറ് മാസത്തിനകം വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാത്ത തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ പുതിയ ഇളവ് കാലാവധി ബാധകമായിരിക്കും.
റിയാദ് | കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ (work permits) നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിന് തൊഴിലുടമകൾക്ക് അനുവദിച്ച ഇളവ് 2026 അവസാനം വരെ നീട്ടി സഊദി അറേബ്യ. സഊദി മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം (Ministry of Human Resources and Social Development) ആണ് 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വർക്ക് പെർമിറ്റുകളുള്ള വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ പദവി ശരിയാക്കാൻ തൊഴിലുടമകൾക്ക് അനുവദിച്ച ഗ്രേസ് പിരീഡ് (grace period) നീട്ടിയതായി അറിയിച്ചത്.
ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ആറ് മാസത്തിനകം വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാത്ത തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ പുതിയ ഇളവ് കാലാവധി ബാധകമായിരിക്കും. തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ശക്തിപ്പെടുത്തുക, തൊഴിലുടമകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, ആവശ്യമായ നിയമപരമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും കൂടുതൽ സമയം നൽകുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് കാലാവധി നീട്ടിയതെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ പദവികൾ നിയമവിധേയമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സഊദി തൊഴിൽ വിപണിയിലെ നിയമസാധുത മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ തീരുമാനം. പരിഷ്കരിച്ച സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ പുതുക്കാനോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനോ തൊഴിലുടമകളോട് മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വർഷാവസാനത്തോടെ തൊഴിലാളികളുടെ പദവി ശരിയാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബാധകമായ നിയമനടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വർക്ക് പെർമിറ്റ് കാലാവധി മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ തൊഴിലാളികളെ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ തൊഴിലുടമകളുടെ റെക്കോർഡുകളിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് ക്വിവ (Qiwa) പ്ലാറ്റ്ഫോം അറിയിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നീട്ടിനൽകൽ. ക്വിവയുടെ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സാധുവായ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കുടിശ്ശിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്കും സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ റെക്കോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷവും തൊഴിലുടമകൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും.
Also ReadSaudi Visa Update | പ്രീമിയം റെസിഡൻസി ഉടമകൾക്ക് നിർബന്ധിത വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി സഊദി അറേബ്യ നിയമനടപടികളും സാമ്പത്തിക പിഴകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കുടിശ്ശികയുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഫീസുകൾ തീർപ്പാക്കാനും വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ പുതുക്കുന്നതോ തൊഴിലാളികളുടെ സേവനം മാറ്റുന്നതോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും ക്വിവ തൊഴിലുടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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Saudi Arabia’s Ministry of Human Resources and Social Development has extended the grace period for employers to rectify the status of expatriate workers with expired work permits until the end of 2026. This extension also applies to workers who have not been issued permits within six months of joining an establishment. The decision aims to strengthen compliance with labor regulations and protect the rights of both employers and employees. Employers are urged to complete the necessary procedures before the deadline to avoid legal actions and financial penalties.