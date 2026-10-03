Connect with us

Kerala

സഊദി അറേബ്യയില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാരുള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു

കോട്ടയം പാലാ സ്വദേശിനി ജെയ്സി മോള്‍ മാത്യു(36), കോട്ടയം കുരുമുള്ളൂര്‍ ആനച്ചേരി അഞ്ചക്കുന്നേല്‍ സ്വദേശിനി ജോബിന ജോണി (26) എന്നിവരാണ് മരിച്ച മലയാളികള്‍.

Published

Oct 03, 2026 8:59 am |

Last Updated

Oct 03, 2026 8:59 am

മക്ക| സഊദി അറേബ്യയിലെ തായിഫ്-റാനിയ റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. വാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ച നാല് നഴ്സുമാരും ഡ്രൈവറുമാണ് മരിച്ചത്. കോട്ടയം പാലാ സ്വദേശിനി ജെയ്സി മോള്‍ മാത്യു(36), കോട്ടയം കുരുമുള്ളൂര്‍ ആനച്ചേരി അഞ്ചക്കുന്നേല്‍ സ്വദേശിനി ജോബിന ജോണി (26) എന്നിവരാണ് മരിച്ച മലയാളികള്‍.

അപകടത്തില്‍ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിനികളായ മറ്റു രണ്ട് നഴ്സുമാരും വാഹനം ഓടിച്ച സഊദി പൗരനും മരിച്ചു. തഞ്ചാവൂര്‍ പട്ടുകോട്ടയ് സ്വദേശിനി ദേവമണി ഹെപ്സിബ (33), ചെന്നൈ സ്വദേശിനി വിജയലക്ഷ്മി (36) എന്നിവരാണ് മരിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനികള്‍.

മരിച്ച നാല് പേരും നഴ്സുമാരാണ്. സഊദിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഡിസ്പെന്‍സറിയില്‍ നഴ്സുമാരായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു ഇവര്‍. അവധി ദിവസമായിരുന്നതിനാല്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഷോപ്പിംഗിനായി ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇവര്‍. 100 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള റാനിയ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കായിരുന്നു യാത്ര. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തില്‍ മറ്റൊരു വാഹനം വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Content Highlights:
Five people including two Malayali nurses were killed in a road accident on the Taif-Rania road in Saudi Arabia. The deceased Malayalis were Jeisy Mol Mathew and Jobina John from Kottayam. The incident occurred while they were traveling for weekend shopping when another vehicle collided with theirs.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പിഎം ശ്രീ; പദ്ധതിയുമായി തല്‍ക്കാലം മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

Kerala

ഹെര്‍ണിയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ വീട്ടമ്മ മരിച്ചു; കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ചികിത്സാപിഴവെന്ന് പരാതി

Business

TODAY'S GOLD RATE|സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വന്‍ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് 800 രൂപ കുറഞ്ഞു

UAE

കണ്ണീരൊപ്പുന്ന കരുതലിന്റെ തണൽ; മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ 53 തത്സമയ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണവുമായി ഷാർജ ഭരണാധികാരി

Kerala

നെന്മാറയില്‍ കനത്ത മഴയില്‍ വീടിന്റെ ചുമരിടിഞ്ഞ് വീണ് അപകടം; ഉറങ്ങിക്കിടന്നയാള്‍ മരിച്ചു

International

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്: അമ്പെയ്ത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ കൗമാര വിസ്മയം കുംകും മഹോദിന് സ്വര്‍ണം

Kerala

സഊദി അറേബ്യയില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാരുള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു