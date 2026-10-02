Connect with us

Ongoing News

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വനിതാ ബോക്‌സിംഗ്: ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും സ്വര്‍ണം, കന്നിമെഡലുമായി റിംഗില്‍ തിളങ്ങി പര്‍വീണ്‍ ഹൂഡ

65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് 26കാരിയായ പര്‍വീണ്‍ ഹൂഡ സ്വര്‍ണം നേടിയത്.

Published

Oct 02, 2026 4:33 pm |

Last Updated

Oct 02, 2026 4:33 pm

ഐചി നഗോയ | ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വനിതാ ബോക്‌സിംഗില്‍ ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും സ്വര്‍ണത്തിളക്കം. 26കാരിയായ പര്‍വീണ്‍ ഹൂഡ 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ സ്വര്‍ണം നേടി. ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിലെ തന്റെ കന്നി മെഡലിനായുള്ള നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇതോടെ പര്‍വീണ്‍ വിരാമമിട്ടത്. ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ നിയെന്‍ ചിന്‍ ചെയെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ താരം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

ഫൈനലിലെ ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ 5-0 എന്ന സ്‌കോറിന് സമഗ്രാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച പര്‍വീണ്‍ പക്ഷെ, രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ 0-5 എന്ന സ്‌കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍, മൂന്നാം റൗണ്ടില്‍ 3-2ന് ജയിച്ച താരം സ്വര്‍ണം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

നേരത്തെ, വനിതകളുടെ 75 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ലവ്‌ലിന ബോര്‍ഗോഹെയ്ന്‍ ഇന്ത്യക്കായി സ്വര്‍ണം കൊയ്തിരുന്നു. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്‌സ് വെങ്കല മെഡല്‍ ജേതാവാണ് ലവ്‌ലിന.

Content Highlights: Indian boxer Parveen Hooda won a prestigious gold medal in the women’s boxing event at the Asian Games. Delivering a dominant performance in the ring, she secured her maiden medal at the tournament. Her remarkable victory further elevates India’s overall medal count and standing at the event.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് വനിതാ ബോക്‌സിംഗ്: ഇന്ത്യക്ക് വീണ്ടും സ്വര്‍ണം, കന്നിമെഡലുമായി റിംഗില്‍ തിളങ്ങി പര്‍വീണ്‍ ഹൂഡ

Kerala

കെ എം ബഷീര്‍ കൊലപാതകം: കേസ് അട്ടിമറിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഇടപെട്ട്

International

തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമെന്ന് ആരോപണം; ഈജിപ്തില്‍ ഒരു മാധ്യമത്തിലെ ആറ് ജീവനക്കാര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

'നോക്യാപി'ന്റെ ഫേസ് ബുക്ക് പേജിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി മെറ്റ; നടപടി സര്‍ക്കാര്‍ നോട്ടീസ് പ്രകാരമെന്ന് വിശദീകരണം

Kerala

പി ജെ ജോസഫിന് അർഹമായ അംഗീകാരം നൽകണം,യുഡിഎഫിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച വൈകരുത്; മോൻസ് ജോസഫ്

UAE

അബൂദബി; റസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ

Kerala

തിരുവല്ലയില്‍ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം; ആളപായമില്ല