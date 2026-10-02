Kerala
തിരുവല്ലയില് വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം; ആളപായമില്ല
രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്
പത്തനംതിട്ട| തിരുവല്ല നിരണത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം. ജോസ് എന്നയാളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അപകടസമയം ജോസിന്റെ മകന് മാത്രമേ വീട്ടില് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നാണ് വിവരം. അപകടത്തില് ആര്ക്കും പരിക്കില്ല. ഫയര്ഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് സ്ഥലത്തെ തീ അണച്ചത്.
Content Highlights:
A refrigerator exploded at a residence in Niranam near Thiruvalla late at night. The incident occurred at the house of Jose around midnight when his son was alone at home. No injuries were reported as the fire force team quickly arrived and brought the blaze under control.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പി ജെ ജോസഫിന് അർഹമായ അംഗീകാരം നൽകണം,യുഡിഎഫിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച വൈകരുത്; മോൻസ് ജോസഫ്
UAE
അബൂദബി; റസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ
Kerala
തിരുവല്ലയില് വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം; ആളപായമില്ല
National
ഹൈവേയിലെ നെയിം ബോര്ഡില് ഹിന്ദി ഉപയോഗിച്ച സംഭവം; ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര്
UAE
ദുബൈ; സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ 18,000 കുറഞ്ഞ ഫീസ് സീറ്റുകൾ കൂടി
Kerala
കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷന് ഹെല്ത്ത് ഓഫീസര് ഡോ. മുനവ്വര് റഹ്മാന് അന്തരിച്ചു
National