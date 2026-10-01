Connect with us

International

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെയിലിങ്ങില്‍ വെള്ളി, സ്‌ക്വാഷില്‍ വെങ്കലം

ക്രിക്കറ്റിലും ഗുസ്തിയിലും സ്വര്‍ണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ

Published

Oct 01, 2026 12:04 pm |

Last Updated

Oct 01, 2026 12:04 pm

നഗോയ|ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിന്റെ 12-ാം ദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെയിലിങ്ങില്‍ വെള്ളി, സ്‌ക്വാഷില്‍ വെങ്കലം.
വോളിബോളിലും അമ്പെയ്ത്തിലും ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. സെയിലിങ്ങില്‍ പുരുഷന്മാരുടെ സ്‌കിഫ് ഇനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മനു ഫ്രാന്‍സിസ് – പ്രിന്‍സ് കുരിശിങ്കല്‍ നോബിള്‍ സഖ്യമാണ് വെള്ളി മെഡല്‍ നേടിയത്. ഒമ്പത് റേസുകളിലായി മികച്ച സ്ഥിരത പുലര്‍ത്തി ചൈനയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലായാണ് ഇന്ത്യന്‍ സഖ്യം ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.

സ്‌ക്വാഷ് വനിതാ ടീം വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യ വെങ്കല മെഡല്‍ സ്വന്തമാക്കി. സെമി ഫൈനലില്‍ ഹോങ്കോങ്ങിനോട് 1-2 ന് പരാജയപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യ വെങ്കലം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടത്. തന്‍വി ഖന്ന വിജയം നേടിയെങ്കിലും അനാഹത് സിങ്ങും ജോഷ്ന ചിന്നപ്പയും പരാജയപ്പെട്ടു.

ഗുസ്തിയില്‍ ഗ്രീക്കോ-റോമന്‍ 97 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ നിതീഷ് ശിവാച്ച് ഫൈനലില്‍ കടന്ന് വെള്ളി ഉറപ്പിച്ചു. സെമി ഫൈനലില്‍ മംഗോളിയയുടെ ഗാന്‍ഖുയാഗ് ഗാന്‍ബാത്തറിനെ 9-0ന് തോല്‍പ്പിച്ചാണ് നിതീഷ് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. വനിതകളുടെ 62 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ മാന്‍സി സെമിഫൈനലില്‍ തോറ്റെങ്കിലും വെങ്കല മെഡല്‍ പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.

സെപാക് താക്രോ പുരുഷ ക്വാഡ്രന്റ് ഇനത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് എ മത്സരത്തില്‍ വിയറ്റ്‌നാമിനെ 2-0 ന് തോല്‍പ്പിച്ച് സെമി ഫൈനലില്‍ കടന്നു. ഇതോടെ ഈ ഇനത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഒരു മെഡല്‍ ഉറപ്പിച്ചു. വോളിബോളില്‍ പുരുഷന്മാരുടെ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ പാകിസ്ഥാനോട് ഇന്ത്യ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായി.

അമ്പെയ്ത്തില്‍ വനിതകളുടെ കോമ്പൗണ്ട് വ്യക്തിഗത ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മെഡല്‍ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ചികിത തനിപര്‍ത്തി ഇന്തോനേഷ്യന്‍ താരത്തോട് 143-144ന് പരാജയപ്പെട്ട് പുറത്തായി. ഹോക്കി സെമി ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെയും ക്രിക്കറ്റ് സെമിഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെയും നേരിടും.

Content Highlights:
India claimed silver in sailing and bronze in squash on Asian Games Day 12. Wrestler Nitish Shivach reached the final to assure another silver. The men’s Sepak Takraw team entered the semifinals, while India faced setbacks in volleyball and archery.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

വാണിജ്യ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വര്‍ധിപ്പിച്ചു; 71.50 രൂപ വരെയാണ് കൂട്ടിയത്

Kerala

ഭാര്യ നല്‍കിയ ക്വട്ടേഷന്‍: തൃശൂരില്‍ ലോഡ്ജില്‍ കയറി യുവാവിന്റെ കയ്യും കാലും തല്ലിയൊടിച്ചു, കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി

International

ഇറാഖില്‍ നിന്നുള്ള യു എസ് സൈനികരുടെ പിന്‍വാങ്ങല്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായി പെന്റഗണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിന്റെ വാഹനത്തിനുനേരെ ആക്രമണം; ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിച്ചെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്

National

വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ കോളജില്‍ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; ആക്രമിച്ചത് അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമെന്ന് പോലീസ്

International

ഇസ്‌റാഈലിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ച് ഫ്‌ളൈ ദുബൈ

International

ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് സെയിലിങ്ങില്‍ വെള്ളി, സ്‌ക്വാഷില്‍ വെങ്കലം