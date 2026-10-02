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അവിശ്വസനീയം ഈ തിരിച്ചുവരവ്; ഗുസ്തിയില് അത്യുജ്ജ്വല പോരാട്ടത്തിലൂടെ സ്വര്ണം നേടി ഇന്ത്യയുടെ സുജീത് കല്ക്കല്
പുരുഷന്മാരുടെ 65 കിലോഗ്രാം ഗുസ്തിയില് താജിക്കിസ്ഥാന്റെ അബ്ദുല്മജീദ് കുദിയേവിനെയാണ് സുജീത് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.
ഐചി നഗോയ | വനിതാ ബോക്സിംഗിന് പിന്നാലെ പുരുഷ ഗുസ്തിയിലും സ്വര്ണ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്. സുജീത് കല്ക്കല് ആണ് പുരുഷന്മാരുടെ 65 കിലോഗ്രാം ഗുസ്തിയില് സ്വര്ണം സ്വന്തമാക്കിയത്. അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവില് താജിക്കിസ്ഥാന്റെ അബ്ദുല്മജീദ് കുദിയേവിനെയാണ് സുജീത് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഫൈനലിലെ രണ്ടാം പീരിയഡില് 2-9 എന്ന നിലയില് പിന്നിലായിരുന്ന സുജീത്, പിന്നീട് അത്യുജ്ജ്വലമായി പൊരുതി 10-9 എന്ന സ്കോറില് ജയം നേടുകയായിരുന്നു. ഈ വര്ഷം ആദ്യം നടന്ന ഏഷ്യന് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പിലും സുജീത് കുദിയേവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
മത്സരം അവസാനിക്കാന് ഒരു മിനുട്ടും 15 സെക്കന്ഡും മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ, 6-9 എന്ന നിലയില് പിന്നിലായിരുന്നു സുജീത്. എന്നാല് ഒരു ‘ടേക്ക്ഡൗണ്’ (എതിരാളിയെ താഴെയിടല്) നടത്തി അദ്ദേഹം സ്കോര് വ്യത്യാസം 8-9 ആക്കി കുറച്ചു. 50 സെക്കന്ഡുകള് മാത്രം ശേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് താരത്തിന് വെള്ളി മെഡല് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നിച്ചു. എന്നാല്, നിര്ണായകമായ മറ്റൊരു ‘ടേക്ക്ഡൗണ്’ കൂടി നടത്തി സുജീത് അവിശ്വസനീയമായ തരത്തില് സ്വര്ണം കൈവശപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ബജ്രംഗ് പുനിയയും യോഗേശ്വര് ദത്തും മുന്പ് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന അതേ ഭാരവിഭാഗത്തിലാണ് സുജീത് ഇപ്പോള് സ്വര്ണ്ണം നേടിയിരിക്കുന്നത്. 2014-ലെയും 2018-ലെയും ഏഷ്യന് ഗെയിംസുകളിലാണ് യോഗേശ്വറും ബജ്രംഗും സ്വര്ണം നേടിയിരുന്നത്. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ 65 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില് ബജ്രംഗ് വെങ്കല മെഡലും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഹാംഗ്ഷൂവില് നടന്ന 2023 ഏഷ്യന് ഗെയിംസില് ഇന്ത്യന് ഗുസ്തിക്കാര്ക്ക് ഒരു സ്വര്ണം പോലും നേടാനായിരുന്നില്ല. ആ സാഹചര്യത്തില് സുജീതിന്റെ ഈ സ്വര്ണ നേട്ടം ഇന്ത്യന് ഗുസ്തി താരങ്ങള്ക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് പകരുന്നത്.
Content Highlights:
Indian wrestler Sujeet Kalkal staged an incredible comeback to secure a brilliant gold medal. His powerful performance in the final round turned the match around, bringing immense pride to the nation. This historic victory stands out as a memorable moment for Indian wrestling on the global stage.