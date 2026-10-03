Connect with us

Kerala

കാസര്‍കോട് കുഴല്‍ കിണര്‍ ഡ്രില്ലിംഗ് ലോറി വീടിനു മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; രണ്ട് മരണം

മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി ദേവേന്ദ്ര, ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശി മനാസര്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

Published

Oct 03, 2026 8:09 am |

Last Updated

Oct 03, 2026 8:09 am

കാസര്‍കോട്| കാസര്‍കോട് വെസ്റ്റ് എളേരി വരക്കാട് കുഴല്‍ കിണര്‍ ഡ്രില്ലിംഗ് ലോറി വീടിനു മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി ദേവേന്ദ്ര, ഛത്തീസ്ഗഡ് സ്വദേശി മനാസര്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരും വാഹനത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടോടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

ജെയ്‌സണും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന വാടക വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് ലോറി മറിഞ്ഞത്. ഇറക്കത്തില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വാഹനം വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ലോറിയുടെ ക്രെയിന്‍ വീടിന്റെ ടെറസില്‍ തട്ടി നിന്നത് കൊണ്ട് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായി.

എന്നാല്‍, വാഹനത്തിലെ രണ്ടുപേരുടേയും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരേയും ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Content Highlights:
Two workers from Madhya Pradesh and Chhattisgarh died when a borewell drilling lorry overturned onto a rented house at Varakkad in West Eleri, Kasaragod. The accident happened around 2 AM when the lorry lost control on a slope. A major tragedy was averted as the crane caught on the terrace.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കാസര്‍കോട് കുഴല്‍ കിണര്‍ ഡ്രില്ലിംഗ് ലോറി വീടിനു മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; രണ്ട് മരണം

International

ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ അടിയന്തര നീക്കം; 100 മില്യണ്‍ ബാരല്‍ എണ്ണ വിപണിയിലെത്തിക്കാന്‍ ജി7 രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനം

Kerala

ഇടുക്കി കരുണാപുരത്ത് ബസ് മറിഞ്ഞ് 14 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

കണ്ണൂര്‍ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് നാളെ യു ഡി എഫ് ഹര്‍ത്താല്‍

Kerala

വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന വയോധികയുടെ വീട്ടില്‍ കവര്‍ച്ച; നാല് പവനും 45,000 രൂപയും കവര്‍ന്നു

Kerala

വാഷിങ് മെഷീനില്‍ നിന്ന് തീപടര്‍ന്ന് ഗൃഹനാഥന്‍ പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചു

National

ഹിമാചലില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന പാലം തകര്‍ന്ന് ഒരു മരണം; ഏഴ് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്