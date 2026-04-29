Connect with us

Ongoing News

സമസ്ത സെന്റിനറി: എസ് എസ് എഫ് സ്ഥാപക ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് 125 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോൺഫറൻസ് നടന്നു

'വിദ്യാർഥികൾ ആസ്വദിച്ച വെളിച്ചം' എന്ന പ്രമേയത്തിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നത്.

Published

Apr 30, 2026 12:43 am |

Last Updated

Apr 30, 2026 12:43 am

കോഴിക്കോട് | സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നൂറാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി എസ് എസ് എഫ് 54-ാം സ്ഥാപകദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ 125 ഡിവിഷനുകളിൽ ‘ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോൺഫറൻസുകൾ’ സംഘടിപ്പിച്ചു.

‘വിദ്യാർഥികൾ ആസ്വദിച്ച വെളിച്ചം’ എന്ന പ്രമേയത്തിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നത്.വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ദഅവാ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അസംബ്ലികളും, സെക്ടർ തലങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥി റാലികളും പഠന ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്ഥാപകദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി യൂണിറ്റ്, സെക്ടർ, ഡിവിഷൻ, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനങ്ങളും പതാക ഉയർത്തലും നടന്നു.

കോഴിക്കോട് സ്റ്റുഡന്റ്സ് സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുനീറുൽ അഹ്‌ദൽ പതാക ഉയർത്തി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

From the print

കണ്ണൂരും തൃശൂരും കരുത്തായാല്‍ തുടര്‍ ഭരണമെന്ന്

Ongoing News

മർകസിൽ എസ്എസ്എഫ് സ്ഥാപകദിനം ആചരിച്ചു

Ongoing News

സമസ്ത സെന്റിനറി: എസ് എസ് എഫ് സ്ഥാപക ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് 125 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോൺഫറൻസ് നടന്നു

Kerala

സര്‍ക്കാറിനെതിരെ പരസ്യ വിമര്‍ശനം; ഡോ. ബി അശോകിനെ സസ്‌പെന്റ് ചെയ്തു

Kerala

പത്താം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയ വിവാഹിതനായ പ്രതിക്ക് 20 വര്‍ഷം കഠിനതടവ്

National

വെള്ളിത്തിരയിലെ താരത്തിന് ഭരണം പ്രവചിക്കുന്നത് ഒറ്റ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ മാത്രം

Kerala

എക്‌സിറ്റ് പോള്‍: ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമില്ല, പോരാട്ടം ഇഞ്ചോടിഞ്ച്