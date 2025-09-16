Malappuram
സ്വലാത്ത് ആത്മീയ സമ്മേളനവും ദലാഇലുല് ഖൈറാത്ത് സംഗമവും വ്യാഴാഴ്ച സ്വലാത്ത് നഗറില്
മലപ്പുറം | മഅ്ദിന് അക്കാദമിക്ക് കീഴില് വ്യാഴാഴ്ച (സെപ്തം: 18) സ്വലാത്ത് ആത്മീയ സമ്മേളനവും ദലാഇലുല് ഖൈറാത്ത് സംഗമവും നടക്കും. വൈകിട്ട് നാലിന് ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിയില് വിവിധ ട്രൂപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രകീര്ത്തന സദസ്സും നടക്കും. സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷന് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മഅ്ദിന് അക്കാദമി ചെയര്മാന് സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല് ഖലീല് അല് ബുഖാരി ആത്മീയ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നല്കും. കടലുണ്ടി സാദാത്തുക്കളുടെ പിതാവായ സയ്യിദ് അഹ്മദുല് ബുഖാരിയുടെ ആണ്ട് നേര്ച്ചയും സംഘടിപ്പിക്കും.
അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം, മദ്ഹ് ഗീതങ്ങള്, മൗലിദ് പാരായണം, വിര്ദുല്ലത്വീഫ്, ഹദ്ദാദ്, മുള്രിയ്യ, സ്വലാത്തുന്നാരിയ, തഹ്ലീല്, ഖുര്ആന് പാരായണം, പ്രാര്ഥന എന്നിവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും. പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന വിശ്വാസികള്ക്ക് അന്നദാനം നടത്തും. സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും.
സയ്യിദ് ഇസ്മാഈല് അല് ബുഖാരി കടലുണ്ടി, സയ്യിദ് അബ്ദുല്ല ഹബീബുറഹ്മാന് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീന് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദ് ബാക്കിര് ശിഹാബ് തങ്ങള് കോട്ടക്കല്, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീന് അഹ്ദല് മുത്തനൂര്, സയ്യിദ് ഹബീബ് തുറാബ് തങ്ങള്, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് ജമലുല്ലൈലി, സയ്യിദ് ഖാസിം സ്വാലിഹ് ഐദ്രൂസി, സയ്യിദ് അഹ്മദുല് കബീര് അല് ബുഖാരി, സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറാംഗം പൊന്മള മൊയ്തീന് കുട്ടി ബാഖവി, അബ്ദുല് ജലീല് സഖാഫി കടലുണ്ടി, അബൂബക്കര് സഖാഫി കുട്ടശ്ശേരി, അബൂശാക്കിര് സുലൈമാന് ഫൈസി കിഴിശ്ശേരി, അബൂബക്കര് സഖാഫി അരീക്കോട് സംബന്ധിക്കും.