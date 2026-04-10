International
യുക്രൈനുമായി താല്ക്കാലിക വെടിനിര്ത്തല് പ്രഖ്യാപിച്ച് റഷ്യ
ഏപ്രില് 11 വൈകിട്ട് നാലു മണി മുതല് ഏപ്രില് 12 അര്ധരാത്രി വരെയാണ് വെടിനിര്ത്തല്
മോസ്കോ| ഓര്ത്തഡോക്സ് ഈസ്റ്റര് പ്രമാണിച്ച് യുക്രൈനുമായി താല്ക്കാലിക വെടിനിര്ത്തല് പ്രഖ്യാപിച്ച് റഷ്യ. യുക്രൈന് മുന്നോട്ടുവച്ച നിര്ദേശം പരിഗണിച്ചാണ് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഏപ്രില് 11 വൈകിട്ട് നാലു മണി മുതല് ഏപ്രില് 12 അര്ധരാത്രി വരെയാണ് വെടിനിര്ത്തല്. എല്ലാ മേഖലകളിലും സൈനിക നടപടികള് നിര്ത്തിവെക്കാന് നിര്ദേശം നല്കിയതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
നാല് വര്ഷമായി റഷ്യ-യുക്രൈന് സമാധാന ചര്ച്ചകള് വഴിമുട്ടി നില്ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. അതിനിടടെയാണ് ഈസ്റ്റര് വെടിനിര്ത്തല് നിര്ദേശം. റഷ്യയുടെ ഈ മാതൃക യുക്രൈന് പിന്തുടരുമെന്നാണ് തങ്ങള് കരുതുന്നതെന്ന് ക്രെംലിന് വ്യക്തമാക്കി. സമാധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് വെടിനിര്ത്തലെങ്കിലും, ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ഏത് പ്രകോപനത്തെയും നേരിടാന് സൈന്യം സജ്ജമാണെന്നും ക്രെംലിന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.