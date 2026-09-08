Connect with us

Kerala

റോഡപകടങ്ങള്‍: ജില്ലാതലത്തില്‍ പ്രത്യേക സമിതി രൂപവത്കരിക്കും; അടിയന്തര നടപടികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍

എന്‍ എച്ച് എ ഐയുമായും മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായും ചേര്‍ന്ന് ജോയിന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പി കെ ബഷീര്‍.

Published

Sep 08, 2026 9:49 pm |

Last Updated

Sep 08, 2026 9:49 pm

തിരുവനന്തപുരം | ദേശീയപാതകളിലെ അപകടങ്ങള്‍ കുറക്കാന്‍ അടിയന്തര നടപടികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍. ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പ്രത്യേക കമ്മിറ്റികള്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി കെ ബഷീര്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ഓരോ ജില്ലയിലെയും ദേശീയപാതാ നിര്‍മാണവും സുരക്ഷയും ഈ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി സര്‍ക്കാരിന് റിപോര്‍ട്ട് നല്‍കും.

തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അടുത്തിടെയുണ്ടായ വാഹനാപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എന്‍ എച്ച് എ ഐ അധികൃതര്‍, പോലീസ്, മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്, ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ അടിയന്തര യോഗം മന്ത്രി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തു. യോഗത്തില്‍ അപകടങ്ങളുടെ കാരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുകയും ഉടന്‍ നടപ്പാക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികള്‍ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്‍ എച്ച് 66 ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ദേശീയപാതകളില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരിക്കുന്നതും പണി പൂര്‍ത്തിയായതുമായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വാണിങ് സൈനേജ്, ബാരിയര്‍, ലൈറ്റിങ്, റിഫ്‌ളക്ടര്‍ എന്നിവ ഉടന്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റോഡിന്റെ വശങ്ങളില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ അനധികൃതമായി പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നത് തടയാന്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.

ബ്ലാക്ക് സ്‌പോട്ടുകളില്‍ ഹ്രസ്വകാല സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കും. വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പാര്‍ക്കിങ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ക്കായി വേ സൈഡ് അമെനിറ്റീസ് പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കും. പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് സ്‌കൂള്‍ പരിസരങ്ങളില്‍, ഫുട് ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജുകള്‍ പണിയും. അമിതവേഗത്തിനും തെറ്റായ പാര്‍ക്കിംഗിനുമെതിരെ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തിപ്പെടുത്തും. രാത്രിയില്‍ പ്രത്യേക സ്പീഡ് ചെക്കുകളും പരിശോധനകളും നടത്തും. എന്‍ എച്ച് എ ഐയുമായും മറ്റ് വകുപ്പുകളുമായും ചേര്‍ന്ന് ജോയിന്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പി കെ ബഷീര്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights:
The Kerala government has decided to form district-level special committees to address the alarming rise in road accidents. These committees will inspect high-risk accident zones and implement urgent preventive safety measures. The initiative aims to enhance road infrastructure and reduce fatalities.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

കാറിടിച്ച് പരുക്കേറ്റ പുലി ആക്രമിച്ചു; വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്

Kerala

റോഡപകടങ്ങള്‍: ജില്ലാതലത്തില്‍ പ്രത്യേക സമിതി രൂപവത്കരിക്കും; അടിയന്തര നടപടികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സിയില്‍ സ്‌പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് അവസരം

International

സഊദിക്കെതിരായ ഹൂത്തി ആക്രമണം; അപലപിച്ച് ജി സി സി സഹകരണ കൗണ്‍സില്‍

National

ബെംഗളുരുവില്‍ ആമസോണ്‍, ഇന്‍സ്റ്റാമാര്‍ട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന; കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 1.38 കോടി രൂപയുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു

Kerala

മൂഴിയാര്‍-ഗവി റോഡില്‍ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചില്‍ സാധ്യത; യാത്ര നിരോധനം നീട്ടി

National

മുംബൈയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയില്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; തോക്കുമായി രണ്ട് പേര്‍ പിടിയില്‍