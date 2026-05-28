Connect with us

Ongoing News

20 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മോചനം; അബ്ദുല്‍ റഹീം ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തും

രാവിലെ 7.35 ന് കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിറങ്ങി കോടോമ്പുഴയിലെ വീട്ടിലെത്തും

Published

May 28, 2026 1:16 am |

Last Updated

May 28, 2026 1:16 am

റിയാദ് | ഇരുപത് വര്‍ഷക്കാലത്തെ ജയില്‍ വാസത്തിന് ശേഷം അബ്ദുല്‍ റഹീം മോചിതനായി ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും. സൗദി സമയം രാത്രി 11.55 ന് റിയാദില്‍ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്സില്‍ രാവിലെ 7.35 ന് കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിറങ്ങും.

ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് റഹീമിനെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ എത്തിച്ച് എമിഗ്രെഷന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. റഹീമിന്റെ പവര്‍ ഓഫ് അറ്റോണി സിദ്ധിഖ് തുവ്വൂരും കുടുംബവും റഹീമിനോടൊപ്പം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യന്നുണ്ടെന്നും സഹായ സമിതി വാര്‍ത്ത കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:

Latest

Ongoing News

20 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മോചനം; അബ്ദുല്‍ റഹീം ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തും

Kerala

സി എം ആര്‍ എല്ലില്‍ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് എതിരെയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഇ ഡി

Kerala

വീണയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇ ഡി മരവിപ്പിച്ചു

Kerala

പിണറായിയുടെ വീട്ടിലെ ഇ ഡി റെയ്ഡ്; ആഭ്യന്ത്ര വകുപ്പിന് ഒരു വിവരവും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ചെന്നിത്തല

National

മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി; കേരളത്തിലെ ഇ ഡി റെയ്ഡില്‍ മൗനം

International

ചികിത്സക്കെത്തിയ യുവതിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം; യു കെയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ നടപടി

Kerala

ഇ ഡിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം; ഡിജിപിയോട് വിശദീകരണം തേടി ഗവര്‍ണര്‍