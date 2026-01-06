Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യഹരജി; തീരുമാനമെടുക്കും മുമ്പ് തന്നെ കേള്ക്കണമെന്ന് പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയില്
മുന്കൂര് ജാമ്യഹരജി നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കവേ ആണ് പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്
കൊച്ചി | രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ പ്രതിയായ ബലാത്സംഗ കേസിലെ പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയില്. പ്രതിയുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യ ഹരജിയില് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ്് തന്നെ കേള്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പരാതിക്കാരി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്
രാഹുലിനെതിരായ ആദ്യ കേസിലാണ് കീഴ്ക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയും പിന്നീട് മുന്കൂര് ജാമ്യ ഹരജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തത്. രണ്ടാം കേസില് മാത്രമാണ് നിലവില് രാഹുലിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നെയും ഹര്ജിയില് കക്ഷി ചേര്ക്കണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ ആവശ്യം. തനിക്കെതിരെ വലിയ സൈബര് ആക്രമണം നടക്കുന്നുവെന്നും പരാതിക്കാരി വ്യക്തമാക്കി
മുന്കൂര് ജാമ്യഹരജി നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കവേ ആണ് പരാതിക്കാരി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് . ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങള് കോടതിയെ അറിയിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് .ചില കാര്യങ്ങള് കോടതിയെ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസില് കക്ഷി ചേര്ക്കണം. തന്റെ ഭാഗം കൂടി കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യഹര്ജിയില് കോടതി തീരുമാനമെടുക്കാവൂ എന്നും ഹരജിയിലുണ്ട്.