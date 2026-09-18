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പൈപ്പ്ലൈൻ ആക്രമണം: യൂറോപ്യൻ റിഫൈനറികൾക്കുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണം നിർത്തി സഊദി
അടുത്ത മാസം യൂറോപ്യൻ റിഫൈനറി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സഊദി അരാംകോ അറിയിച്ചു
റിയാദ് | ചെങ്കടലിലേക്കുള്ള പ്രധാന സഊദി പൈപ്പ്ലൈനിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് അടുത്ത മാസം യൂറോപ്യൻ റിഫൈനറി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ (Crude Oil Supply) വിതരണം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സഊദി അരാംകോ അറിയിച്ചു. മാസങ്ങൾ തോറും നിശ്ചിത അളവിൽ എണ്ണ ഉറപ്പുനൽകുന്ന ടേം കരാറുകൾ പ്രകാരമാണ് സാധാരണയായി യൂറോപ്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സഊദി ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലഭിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ അടുത്ത മാസം ഈ വിതരണം നടക്കില്ലെന്ന് ബ്ലൂംബെർഗ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഈ തീരുമാനം എല്ലാ യൂറോപ്യൻ വാങ്ങലുകാർക്കും ബാധകമാണെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 1,200 കിലോമീറ്റർ (745 മൈൽ) ദൈർഘ്യമുള്ള ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈനാണ് സഊദി അരാംകോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. നിർണായകമായ ഈ പാതയിലെ മൂന്ന് പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു. ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും വ്യവസായ വൃത്തങ്ങളും നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് മുൻപ് കണക്കാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാഖിലെ ഇറാന്റെ പിന്തുണയുള്ള മിലിഷ്യകൾ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് സഊദി അറേബ്യ ആരോപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തനം അടച്ചുപൂട്ടി.
പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ പകരം എണ്ണ ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരക്കിലാണ് അരാംകോയുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ. പകരമായി ക്രൂഡ് ഓയിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പോളണ്ടിന്റെ ഓർലൻ എസ് എ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പത്തിലധികം ടെൻഡറുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ ഏജൻസിയായ ഐ ഇ എ യുടെ പ്രതിമാസ ഓയിൽ മാർക്കറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ജൂണിൽ ഒ ഇ സി ഡി യിലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സഊദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം 5,77,000 ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്.
യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വലിയതോതിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ എണ്ണ ആഗോളതലത്തിൽ കയറ്റി അയക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ബദൽ മാർഗ്ഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഈ പൈപ്പ്ലൈനായിരുന്നു. പ്രതിദിനം 4 ദശലക്ഷം മുതൽ 5 ദശലക്ഷം വരെ ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഇത് വഴി കടത്തിവിട്ടിരുന്നത്. ഇത് ആഗോള വിതരണത്തിന്റെ 4 ശതമാനം മുതൽ 5 ശതമാനം വരെ വരും. മറ്റ് ഗൾഫ് എണ്ണ, വാതക കയറ്റുമതിക്കാരെ ബാധിച്ച തടസ്സങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത് സഊദി അറേബ്യയെ സഹായിച്ചിരുന്നു.
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Saudi Aramco has suspended crude oil supplies to European refiners for next month following a drone attack on its East-West Pipeline to the Red Sea, threatening global energy supply chains.