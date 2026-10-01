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Kerala

കുട്ടികളെ കൊന്നത് താനാണെന്ന് അമ്മയുടെ കുറ്റസമ്മതം; മോഡലിങ്ങിനു പോകാന്‍ മക്കള്‍ തടസ്സമായെന്നു മൊഴി

ജോണ്‍ കുമാര്‍ - നിവേദ്യ ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ജെന്നിഫര്‍ ജൂലിയറ്റ് (5), റോബിന്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ (3) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

Published

Oct 01, 2026 2:09 am |

Last Updated

Oct 01, 2026 2:09 am

പാലക്കാട് | വെള്ളത്തൊട്ടിയില്‍ മുക്കി കുട്ടികളെ കൊന്നത് താനാണെന്ന് നിവേദ്യ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. അഞ്ചും മൂന്നും വയസ്സുള്ള കുട്ടികള്‍ വെള്ളത്തൊട്ടിയില്‍ മുങ്ങി മരിച്ചു എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അമ്മയായ നിവേദ്യ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ജോണ്‍ കുമാര്‍ – നിവേദ്യ ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ജെന്നിഫര്‍ ജൂലിയറ്റ് (5), റോബിന്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ (3) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

മോഡലിങിന് പോകാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെന്നും ഇതിനു തടസ്സമാകുമെന്ന് കരുതിയതിനാലാണ് മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും മാതാവ് നിവേദ്യ മൊഴി നല്‍കി. പഠിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ടതിനാല്‍ അതിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും മൊഴിയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പോലീസ് പൂര്‍ണമായി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല. കുട്ടികള്‍ ഉള്ളത് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായതിനാലാണ് ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തതെന്നാണ് നിവേദ്യ പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴി.

നിവേദ്യയും മക്കളും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. വീടിനു മുന്‍വശത്ത് ചെറിയ പണികള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നിവേദ്യ ഏറെ നേരമായി കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കാതിരുന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷിച്ചെന്നാണ് ആദ്യം മൊഴിനല്‍കിയത്. സമീപ വീടുകളിലുള്‍പ്പെടെ പോയി നോക്കിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും തുടര്‍ന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്തെ കുളിമുറിയില്‍ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരും തൊട്ടിയിലെ വെള്ളത്തില്‍ ചലനമറ്റു കിടക്കുന്നതു കണ്ടതെന്നുമാണ് ഇവര്‍ ആദ്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.

കുട്ടികളേക്കുറിച്ചും ഭര്‍ത്താവിനേക്കുറിച്ചും പലരും അപവാദങ്ങള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും കുട്ടികള്‍ തന്റേതല്ലെന്ന രീതിയില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നെന്നും നിവേദ്യ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തി താനും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നും നിവേദ്യ പറഞ്ഞു.

ദമ്പതികള്‍ തമ്മില്‍ സ്ഥിരം വഴക്കായിരുന്നു എന്ന് അയല്‍വാസികള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. നിവേദ്യ അമിതമായി ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ജോണ്‍ കുമാര്‍ എതിര്‍ത്തിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് മറ്റ് കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ നിവേദ്യയുടെ ഫോണ്‍ പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. വിറകുവെട്ടു തൊഴിലാളിയായ ജോണ്‍കുമാറും കുടുംബവും രണ്ടുമാസം മുന്‍പാണ് കൂരാങ്കാട്ടില്‍ താമസത്തിനെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ജോണ്‍കുമാര്‍ പണിക്കുപോയപ്പോഴാണ് ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടന്നത്.

 

Content Highlights:
In a shocking incident in Palakkad, a mother named Nivedya confessed to drowning her two young children in a water bucket. She stated that having children hindered her modeling ambitions and desire for a free life. Police are conducting a detailed investigation into her phone and motives.

 

 

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