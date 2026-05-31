ഓസ്‌കാര്‍ അവാര്‍ഡ് ജേതാവായ ചലച്ചിത്ര സംയോജക മാര്‍സിയ ലൂക്കസ് അന്തരിച്ചു

സ്റ്റാര്‍സ് വാര്‍സ് ചലച്ചിത്ര പരമ്പരകളുടെ വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായക സംഭാവന നല്‍കിയ ഫിലിം എഡിറ്ററാണ്.

Published

May 31, 2026 9:17 am |

Last Updated

May 31, 2026 9:17 am

ലോസ് ആഞ്ചലസ് | അമേരിക്കന്‍ ചലച്ചിത്ര സംയോജകയും ഓസ്‌കാര്‍ അവാര്‍ഡ് ജേതാവുമായ മാര്‍സിയ ലൂക്കസ് അന്തരിച്ചു. 80 വയസ്സായിരുന്നു. അര്‍ബുദ ബാധിതയായി ചികിത്സയിലിരിക്കേയാണ് മരണം.

സ്റ്റാര്‍സ് വാര്‍സ് ചലച്ചിത്ര പരമ്പരകളുടെ വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായക സംഭാവന നല്‍കിയ ഫിലിം എഡിറ്ററാണ് മാര്‍സിയ ലൂക്കസ്. 1977-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘സ്റ്റാര്‍ വാര്‍സി’ന്റെ എഡിറ്റിംഗിനാണ് അവര്‍ക്ക് ഓസ്‌കാര്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.

‘റിട്ടേണ്‍ ഓഫ് ദ ജെഡൈ’, ‘ടി എച്ച് എക്സ് 1138’, ‘അമേരിക്കന്‍ ഗ്രാഫിറ്റി’ തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റിംഗ് നിര്‍വഹിച്ചു. സംവിധായകന്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ സ്‌കോര്‍സെസിന്റെ ‘ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍’, ‘ആലിസ് ഡസിന്റ് ലിവ് ഹിയര്‍ എനിമോര്‍’, ‘ന്യൂയോര്‍ക്ക് ന്യൂയോര്‍ക്ക്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റിങ് സംഘത്തിലും സജീവ സാന്നിധ്യമായി.

 

