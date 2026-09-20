Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം; ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്
കണ്ണൂര്, വയനാട്, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം. ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് ഇന്ന് മഴ ശക്തിപ്പെടുന്നത്. കണ്ണൂര്, വയനാട്, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വടക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിലും സമീപപ്രദേശത്തും ന്യൂനമര്ദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു. 24 മണിക്കൂറില് 115.6മി.മീറ്റര് മുതല് 204.4 മി.മീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ഥമാക്കുന്നത്.
യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്ററില് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ഥമാക്കുന്നത്.
വടക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലുള്ള ചക്രവാതചുഴി പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി നാളെ മധ്യ-കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് തീവ്ര ന്യൂന മര്ദ്ദമായും ചൊവ്വാഴ്ച മധ്യ-പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് അതി തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായും ശക്തി പ്രാപിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തില് മഴ സജീവമാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
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An Orange alert has been declared for Idukki and Kottayam districts in Kerala following forecasts of heavy to very heavy rainfall. The Indian Meteorological Department cited a developing low-pressure system in the Bay of Bengal for the intensifying rains across the state. Several other districts, including Kannur and Wayanad, remain under a Yellow alert as weather conditions worsen.