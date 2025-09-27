Kerala
ഓപ്പറേഷന് നുംഖോര്: ദുല്ഖറിന്റെ ഒരു വാഹനം കൂടി പിടിച്ചെടുത്തു
ദുല്ഖറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിസാന് പട്രോള് വൈ 16 എന്ന കാറാണ് കൊച്ചിയിലെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്
കൊച്ചി | ഓപ്പറേഷന് നുംഖോറിന്റെ ഭാഗമായി നടന് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ഒരു കാര് കൂടി കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ദുല്ഖറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിസാന് പട്രോള് വൈ 16 എന്ന കാറാണ് കൊച്ചിയിലെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ത്യന് സൈന്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് വാഹനത്തിന്റെ ആദ്യ രജിസ്ട്രേഷന്. പിന്നീട് കര്ണാടകയിലേക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് മാറ്റി. ഇതിന് ശേഷമാണ് ദുല്ഖറിന്റെ കൈവശം എത്തിയത്. ഹിമാചല് സ്വദേശിയില് നിന്നാണ് ദുല്ഖര് വാഹനം വാങ്ങിയതെന്നാണ് അറിയുന്നത്
ദുല്ഖറിന്റെ പക്കല് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങളായിരുന്നു കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിച്ചത്. ഇതിലൊന്നാണ് ഇപ്പോള് കൊച്ചി വെണ്ണലയിലുള്ള ബന്ധുവിന്റെ ഫ്ളാറ്റില് നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.ദുല്ഖറിന്റെ ഒരു വാഹനം നേരത്തെ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഓപ്പറേഷന് നുംഖോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുല്ഖറിന്റെ രണ്ടു ലാന്ഡ് റോവറുകള് ഉള്പ്പെടെ നാലു വാഹനങ്ങളാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം
അതേ സമയം വാഹനം പിടിച്ചെടുത്ത കസ്റ്റംസ് നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് നടന് ദുല്ഖര് സല്മാന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. വാഹനങ്ങള് വാങ്ങിയത് നിയമവിധേയമായിട്ടാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള് പരിശോധിക്കാതെ വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടി റദ്ദാക്കി, പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനം തിരികെ വിട്ടു നല്കാന് നിര്ദേശിക്കണമെന്നുമാണ് ഹര്ജിയില് ദുല്ഖര് സല്മാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.