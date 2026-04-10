Kerala
കണ്ണൂരില് ക്ഷേത്രോല്സവ സദ്യയില് നിന്നും ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് ഒരു മരണം; 300 ഓളം പേര് ചികിത്സയില്
മട്ടന്നൂര് പോലീസ് കേസെടുത്തു
കണ്ണൂര് | മട്ടന്നൂരില് ക്ഷേത്രോത്സവ സദ്യയില് നിന്ന് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് ഒരാള് മരിച്ചു. സദ്യ കഴിച്ച 300ലധികം പേര് ചികിത്സയിലാണ്. പേരാവൂര് പൂവത്തുംകണ്ടി വിജയന് (70) ആണ് മരിച്ചത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് വിജയന് മരിച്ചത്. പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് മരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടര്ന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
കാര പുതിയേടത്ത് മടപ്പുര ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദസദ്യ കഴിച്ച 300 ലധികം പേരാണ് കണ്ണൂര്,തലശ്ശേരി,മട്ടന്നൂര് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളില് ചികിത്സ തേടിയത്. സംഭവത്തില് മട്ടന്നൂര് പോലീസ് കേസെടുത്തു.
'നീ കറുത്തവനാണ്, എന്നെ അര്ഹിക്കുന്നില്ല'; കാമുകനൊപ്പം ചേര്ന്ന് ഭര്ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി യുവതി
സഭക്ക് ബിജെപി വിരുദ്ധ നിലപാടാണെങ്കില്, തിരിച്ചും നിലപാട് മറ്റേണ്ടി വരും: ഷോണ് ജോര്ജ്
കണ്ണൂരില് ക്ഷേത്രോല്സവ സദ്യയില് നിന്നും ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് ഒരു മരണം; 300 ഓളം പേര് ചികിത്സയില്
സംസ്ഥാനതല ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച സ്വലാത്ത് നഗറില്; പതിനായിരത്തോളം ഹാജിമാര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു
പ്രായപൂര്ത്തിയാകും മുന്പ് വിവാഹം കഴിച്ചു; മോണോലിസയുടെ ഭര്ത്താവിനെതിരെ പോക്സോ കേസ്
അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യക്കെതിരായ ആരോപണം; പവന് ഖേരക്ക് മുന്കൂര് ജാമ്യം
