National
പ്രായപൂര്ത്തിയാകും മുന്പ് വിവാഹം കഴിച്ചു; മോണോലിസയുടെ ഭര്ത്താവിനെതിരെ പോക്സോ കേസ്
ഇന്ഡോര് | സോഷ്യതല് മീഡിയ താരമായി മോണോലിസയുടെ ഭര്ത്താവ് ഫര്മാന് ഖാനെതിരെ പോക്സോ കേസെടുത്തു. പ്രായപൂര്ത്തിയാകും മുന്പ് മൊണാലിസയെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനാണ് കേസെടുത്തത്.മൊണോലിസക്ക് പ്രായപൂര്ത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന ദേശീയ പട്ടികവര്ഗ കമ്മീഷന്റെ(എന്സിഎസ്ടി) കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് ഫര്മാന് ഖാനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.ഇതിനെത്തുടര്ന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ ഖാര്ഗോണ് ജില്ലയിലെ മഹേശ്വര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഫര്മാന് ഖാനെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.
പെണ്കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി ഉയര്ന്നതോടെ എന് സി എസ് ടി കേരളത്തിലും മധ്യപ്രദേശിലുമായി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു.മാര്ച്ച് 11-ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്ഷേത്രത്തില് വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. ആധാര് കാര്ഡിലെ പ്രായം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിവാഹം നടത്തിയതെന്ന് ക്ഷേത്രഭരണസമിതി അറിയിച്ചിരുന്നു. മഹേശ്വര് ആശുപത്രിയിലെ രേഖകള് പ്രകാരം 2009 ഡിസംബര് 30നാണ് ജനിച്ചതെന്നാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തല്. 2026 മാര്ച്ച് 11ന് കേരളത്തില് വിവാഹം നടക്കുമ്പോള് 16 വയസ് മാത്രമേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വിവാഹം നടന്നത് കേരളത്തിലാണെന്നും, പ്രായപൂര്ത്തിയായെന്ന് കാണിക്കാന് വ്യാജ ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്മ്മിച്ചതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് കണ്ടെത്തി. കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാണ് വ്യാജരേഖകള് ഉപയോഗിച്ച് വിവാഹം രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.