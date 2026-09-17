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എൻ ടി എ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു; പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ മുതൽ ആരംഭിക്കും; പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അറിയാം
ഡിസംബർ 2026 മുതൽ 2027 മാർച്ച് വരെയുള്ള പരീക്ഷാ കലണ്ടറാണ് പുറത്തിറക്കിയത്
ന്യൂഡൽഹി | നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (National Testing Agency) 2026 ഡിസംബർ മുതൽ 2027 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന ദേശീയതല പ്രവേശന, യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളുടെ തീയതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കി. എൻ ടി എ പ്രഖ്യാപിച്ച കലണ്ടർ പ്രകാരം ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (Joint Entrance Examination) അഥവാ ജെ ഇ ഇ മെയിൻ (JEE Main) സെഷൻ 1, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി (National Institute of Fashion Technology) അഥവാ എൻ ഐ എഫ് ടി (NIFT) പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ 2027 ജനുവരിയിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് (Common University Entrance Test Postgraduate) അഥവാ സി യു ഇ ടി പി ജി (CUET PG) പരീക്ഷകൾ 2027 മാർച്ച് മാസത്തിൽ വിവിധ തീയതികളിലായി നടക്കും.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (University Grants Commission National Eligibility Test) അഥവാ യു ജി സി നെറ്റ് (UGC NET) ഡിസംബർ സൈക്കിൾ പരീക്ഷ 2026 ഡിസംബർ 14 മുതൽ 19 വരെയാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിസംബർ 20, 21 തീയതികൾ ബഫർ ദിവസങ്ങളായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോയിന്റ് സി എസ് ഐ ആർ യു ജി സി നെറ്റ് (Joint CSIR UGC NET) ഡിസംബർ സൈക്കിൾ പരീക്ഷകൾ 2026 ഡിസംബർ 20, 21 തീയതികളിൽ നടക്കും.
രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജ് പരീക്ഷ 2026 ഡിസംബർ 6 നും സ്വയം (SWAYAM) പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ 8 മുതൽ 12 വരെയും രാഷ്ട്രീയ മിലിറ്ററി സ്കൂളുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷ ഡിസംബർ 13 നും നടക്കും. ആർമി കേഡറ്റ്സ് കോളേജ് പരീക്ഷ 2027 ജനുവരി 4 നും, ലഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ശ്രേഷ്ഠ (SHRESHTA NETS) പരീക്ഷ ജനുവരി 10 നും എൻ ഐ എഫ് ടി പ്രവേശന പരീക്ഷ ജനുവരി 10 നും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ജെ ഇ ഇ മെയിൻ സെഷൻ 1 പരീക്ഷകൾ 2027 ജനുവരി 22, 23, 24, 28, 29, 30 തീയതികളിൽ നടത്താനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനുവരി 31 ബഫർ തീയതിയായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓൾ ഇന്ത്യ സൈനിക് സ്കൂൾസ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ജനുവരി 31 നും, കോമൺ മാനേജ്മെന്റ് അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് അഥവാ സി എം എ ടി 2027 ഫെബ്രുവരി 7 നും നടക്കും.
നാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് അഥവാ എൻ ഐ ടി ടി ടി ഭാഗം 1 പരീക്ഷ 2027 ഫെബ്രുവരി 26, 27 തീയതികളിലും ഭാഗം 2 പരീക്ഷ മാർച്ച് 5, 7 തീയതികളിലും നടക്കും. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള സി യു ഇ ടി പി ജി പരീക്ഷകൾ 2027 മാർച്ച് 1 മുതൽ 5 വരെയും 8, 12 മുതൽ 20 വരെയും 24, 25 തീയതികളിലുമായി ആകെ 17 ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. മാർച്ച് 30, 31 ദിവസങ്ങൾ ബഫർ തീയതികളാണ്.
പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ അക്കാദമിക് പരീക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഖ്യാപിച്ച തീയതികൾ താൽക്കാലികമാണെന്നും ഭരണപരമോ അക്കാദമികമോ ലോജിസ്റ്റിക്കലോ ആയ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ തീയതികളിൽ മാറ്റം വരാമെന്നും എൻ ടി എ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, പരീക്ഷാ നഗര വിവരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
Content Highlights
The National Testing Agency has released its tentative examination calendar for December 2026 to March 2027. JEE Main Session 1 is scheduled for late January 2027, while CUET PG exams will be held across March 2027. Key exams like UGC NET and Joint CSIR UGC NET are set for December 2026.