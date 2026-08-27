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2015ലെ മഹാഭൂകമ്പത്തെ തോൽപ്പിച്ചു, ഇപ്പോൾ പ്രളയത്തെയും! രക്ഷയായത് ഒരു മാവ്; ബിബെക്കിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അതിജീവന കഥ ഇങ്ങനെ
ബിബെക്കിന്റെ അതേ ആശുപത്രി കിടക്കയ്ക്ക് എതിർവശത്ത് മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടലിന്റെ കഥയുമായി പതിനൊന്നുകാരിയായ റിഹാന ലാമിഛാനെയും പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലുണ്ട്.
കാഠ്മണ്ഡു | പ്രകൃതിയുടെ കലിതുള്ളലിൽ സർവ്വതും ഒലിച്ചുപോകുമ്പോഴും ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലെ നൂൽപാലത്തിലൂടെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ നടുക്കത്തിലാണ് നേപ്പാളിലെ (Nepal) ബിദുറിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ ബിബെക് കുമാൽ എന്ന നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി. വൻ പ്രളയത്തിലും (Flash Flood) ഉരുൾപൊട്ടലിലും നാട് മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായപ്പോൾ പ്രദേശത്തെ ഒരു മാവാണ് ഈ യുവാവിന് പുനർജന്മമേകിയത്. കഠിനമായ പ്രകൃതിദുരന്തത്തെ (Natural Disaster) തരണം ചെയ്ത് അതിജീവനത്തിന്റെ പുതുവെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരികെവന്ന ബിബെക് കുമാലിന്റെ അനുഭവം കേട്ട് വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു നാട് മുഴുവൻ.
ചൈനയിലെ ടിബറ്റ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള രസുവ ജില്ലക്ക് താഴെ ബിദുറിൽ ഒരു പുതിയ വീടിന് പുറത്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കുഴിക്കുകയായിരുന്നു ബിബെക് കുമാൽ. ബിബെക്കിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നാല് സഹപ്രവർത്തകർ അഞ്ചടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയൊരു ചീറ്റൽ ശബ്ദം മുഴങ്ങിയത്. ഭയം തോന്നിയ ഉടൻ തന്നെ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉടൻ പുറത്തുകടന്ന് ഓടാൻ സഹപ്രവർത്തകർ ബിബെക്കിനോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
ബിബെക് കുഴിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തുകടന്നപ്പോഴേക്കും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ രക്ഷപ്പെടാനായി ഓടിപ്പോയിരുന്നു. തുടർന്ന് ബിബെക്കും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം മുന്നോട്ടേക്ക് ഓടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഭൂകമ്പത്തിന് തുല്യമായ പ്രകമ്പനത്തോടെ വെള്ളവും ചെളിയും പാറക്കല്ലുകളും നിറഞ്ഞ ഭീമൻ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ കുതിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. വെള്ളപ്പാച്ചിലിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട ബിബെക് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടുപോയെങ്കിലും ഭാഗ്യവശാൽ വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാവിൽ ഉടക്കിപ്പിടിച്ചു കിടക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ മാവ് അവിടെയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താൻ ഒലിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയേനെ എന്ന് കാഠ്മണ്ഡുവിലെ നാഷണൽ ട്രോമ സെന്ററിലെ (National Trauma Centre) ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കിടന്ന് സഹോദരൻ ദിനേശിന് സമീപമിരുന്ന് ബിബെക് ഓർത്തെടുക്കുന്നു.
താൻ മാവിൽ പിടിച്ച് ജീവനായി പോരാടുമ്പോൾ താൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പുതിയ വീട് പ്രളയജലത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് കണ്ണീരോടെ കാണേണ്ടി വന്നതായി ബിബെക് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പോലീസുകാർ എത്തിയാണ് ഇയാളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചത്. വെള്ളപ്പാച്ചിലിന്റെ ആഘാതത്തിലും വലിയൊരു കല്ല് വന്ന് പതിച്ചതിനാലും ബിബെക്കിന്റെ വലതുകാലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ള സ്വന്തം വീടിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചില്ലെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇയാൾ. കൗമാരപ്രായത്തിൽ അയ്യായിരത്തോളം ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്ത 2015 ലെ മഹാഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് ബിബെക്.
ബിബെക്കിന്റെ അതേ ആശുപത്രി കിടക്കയ്ക്ക് എതിർവശത്ത് മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ രക്ഷപ്പെടലിന്റെ കഥയുമായി പതിനൊന്നുകാരിയായ റിഹാന ലാമിഛാനെയും പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലുണ്ട്. പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അവധി നൽകി കുട്ടികളോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്നും പുഴ കടന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ റിഹാന അകപ്പെടുകയായിരുന്നു. നെഞ്ചിനും കാലിനും പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി.
Also Readനേപ്പാളില് മിന്നല് പ്രളയം; 157 പേർ മരിച്ചു, 133 ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 400 ഓളം പേരെ കാണാതായി ടിബറ്റിലെ അതിർത്തിയിൽ മലയും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു വീണതാണ് താഴോട്ട് ഭീകരമായ വെള്ളപ്പാച്ചിലിന് കാരണമായതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ദുരന്തത്തിന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രദേശത്ത് 4.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതായി ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ദുരന്തത്തിൽ ഇതിനകം നൂറിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും വിദേശികളടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 114 ലേറെ പേരെ ഇതിനകം രക്ഷപ്പെടുത്തി കാഠ്മണ്ഡുവിലെയും രസുവയിലെയും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ (Rescue Operation) പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
Content Highlights
A 24-year-old Nepali labourer, Bibek Kumal, miraculously survived a deadly flash flood in Bidur by clinging to a mango tree after being swept away by a wall of water and mud. Treating his injured leg at Kathmandu’s National Trauma Centre, he shared his ordeal alongside an 11-year-old survivor.