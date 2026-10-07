Connect with us

Kerala

വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനില്‍ പുതിയ ഉത്തരവ്; ആര്‍സിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി വാഹനത്തിന്റെ നിറം മാറ്റാം

ഇതിനുപുറമെയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷന്‍ അനുവദനീയമല്ലെന്നും എംവിഡി വ്യക്തമാക്കി.

Published

Oct 07, 2026 2:51 pm |

Last Updated

Oct 07, 2026 2:53 pm

തിരുവനന്തപുരം| വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനില്‍ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കി മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്. ആര്‍സിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്യാവുന്ന മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഉത്തരവില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വാഹനത്തിന്റെ നിറം മാറ്റാം, ഒരേ മോഡലിലുള്ള എന്‍ജിന്‍ മാറ്റിവെക്കാം, ഒരേ മോഡലുള്ള ഷാസി മാറ്റിവെക്കാം, വാഹനത്തിന്റെ ബോഡി ഘടന പരിഷ്‌കരിക്കാം, അനുയോജ്യമായ പ്രത്യേക വാഹനമാക്കി മാറ്റാം എന്നിവയ്ക്കാണ് അനുമതി. ഇതിനുപുറമെയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷന്‍ അനുവദനീയമല്ലെന്നും എംവിഡി വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights:
Kerala Motor Vehicles Department released a new order on vehicle modifications. Alterations to color, engine, chassis, and body structure are permitted subject to RC approval. Any modification outside these specified guidelines remains strictly prohibited under current MVD rules.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

'താടി വെച്ചാല്‍ മറവി വരുമോ?; സുരേഷ് ഗോപിയെ വിശ്വസിക്കരുത്'

Kerala

തൃശൂര്‍ വാടാനപ്പള്ളി കടപ്പുറത്ത് യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

National

ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കേരളത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ അഴിമതിക്കേസും തലപൊക്കുന്നു

Kerala

മദ്യലഹരിയില്‍ വാഹനാപകടം; അശ്വന്ത് കോക്ക് ഹാജരാക്കിയത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ലൈസന്‍സ്

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; നാല്‌ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

Kerala

അഭിമന്യു വധക്കേസ്; രഹസ്യ വിചാരണ വേണമെന്ന പ്രതികളുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതിയും തള്ളി

Kerala

വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനില്‍ പുതിയ ഉത്തരവ്; ആര്‍സിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി വാഹനത്തിന്റെ നിറം മാറ്റാം