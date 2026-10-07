Kerala
കേരളത്തില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാന് മുന്ഗണനയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം; ആരോഗ്യരംഗത്ത് മുന്നില് നില്ക്കുന്നത് കേരളത്തിന് അയോഗ്യതയാണോ എന്ന് ഹൈക്കോടതി
ആരോഗ്യരംഗം മോശമായ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കാണ് ആദ്യ പരിഗണനയെന്നും കേരളം ആരോഗ്യരംഗത്ത് മുന്നിലാണെന്നുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്
കൊച്ചി | കേരളത്തില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാന് മുന്ഗണനയില്ലെന്നും ആദ്യം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് താല്പര്യമെന്നും കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യരംഗത്ത് മുന്നില് നില്ക്കുന്നത് കേരളത്തിന് അയോഗ്യതയാണോ എന്നു കോടതി തിരിച്ചടിച്ചു. എയിംസ് അനുവദിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹര്ജിയിലാണ് കേന്ദ്രം സത്യവാങ്മൂലം നല്കിയത്.
ആരോഗ്യരംഗം മോശമായ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്കാണ് ആദ്യ പരിഗണനയെന്നും കേരളം ആരോഗ്യരംഗത്ത് മുന്നിലാണെന്നുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. അങ്ങനെ എങ്കില് എങ്ങനെയാണ് ഡല്ഹിയില് എയിംസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു. കേരളം ഒരു എയിംസ് അര്ഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു.
ആരോഗ്യരംഗത്ത് മികച്ച് നില്ക്കുന്നു എന്ന് കരുതി കേരളത്തിന് എയിംസ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അര്ഥമാക്കരുത്. എല്ലാവര്ക്കും മുന്നിര സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാനാവില്ല. ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വിമര്ശിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില് അനുകൂലമായ തീരുമാനം കേന്ദ്രം എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹര്ജി ആറ് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പരിഗണിക്കാന് മാറ്റി.
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The Centre informed the Kerala High Court that establishing AIIMS in Kerala is not currently a priority. The High Court questioned whether healthcare excellence is a disqualification for the state. Observing that Kerala deserves an AIIMS, the court adjourned the case for six weeks.