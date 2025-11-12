Connect with us

Kerala

മൂലമറ്റം വൈദ്യുത നിലയത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തി

ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മുതല്‍ ആണ് ഉത്പാദനം നിര്‍ത്തിവച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

Published

Nov 12, 2025 7:02 am |

Last Updated

Nov 12, 2025 7:02 am

ഇടുക്കി |  മൂലമറ്റം ജലവൈദ്യുത നിലയം താത്കാലികമായി പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തി. അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കായാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മുതല്‍ ആണ് ഉത്പാദനം നിര്‍ത്തിവച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 10 വരെ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ ആയിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തുന്നതോടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടര്‍ന്ന് ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ച ശേഷമാണ് പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിലയത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവച്ചെങ്കിലും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. മൂവാറ്റുപുഴ വാലി, പെരിയാര്‍ വാലി കനാലുകല്‍ കൂടുതല്‍ തുറന്ന് ജല വിതരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ബോധരഹിതനായി; ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

തൃശൂരില്‍ സ്‌കൂളില്‍ കയറി അധ്യാപകനെ മര്‍ദ്ദിച്ച കേസ്; രക്ഷിതാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഫ്രഷ് കട്ട്: കട്ടിപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക്

National

ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്‍കും; ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

യന്ത്രത്തകരാറിനെ തുടര്‍ന്ന് ലോറി കുടുങ്ങി; താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ഇന്നും ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

Kerala

പ്രണയം നടിച്ച് യുവതിയുടെ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി വില്‍പ്പന നടത്തി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ മാനുകള്‍ ചത്ത സംഭവം: വീഴ്ച പരിശോധിക്കും, മരണകാരണം ക്യാപ്ചര്‍ മയോപ്പതി; ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍