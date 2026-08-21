Kerala
മലപ്പുറത്ത് കോളജ് ഓണാഘോഷത്തിനിടെ എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തി
എക്സൈസിന്റെ വാഹനം കണ്ടപ്പോള് വിദ്യാര്ഥികള് കാറില് നിന്നിറങ്ങിയോടി.
മലപ്പുറം | മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയില് കോളേജിലെ ഓണാഘോഷത്തിനിടെ എംഡിഎംഎ പിടികൂടി. ഒരു ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ് പിടികൂടിയത്. വിദ്യാര്ഥികളെത്തിയ കാറില് നിന്നാണ് രാസലഹരി കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്
എക്സൈസിന്റെ വാഹനം കണ്ടപ്പോള് വിദ്യാര്ഥികള് കാറില് നിന്നിറങ്ങിയോടി. കണ്ടാലറിയാവുന്ന മൂന്നുപേരെ പ്രതിയാക്കി എക്സൈസ് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: Excise officials seized one gram of MDMA from a student car during Onam celebrations at a college in Kondotty, Malappuram. The students fled the scene upon spotting the Excise vehicle. An investigation has been launched against three identifiable suspects.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
സ്കൂൾ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ സി ജെ പി നേതാവ് അശുതോഷ് രങ്കയ്ക്ക് മർദനം; അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി ഗുണ്ടകളെന്ന് സി ജെ പി
Kerala
തിരുവഞ്ചൂരില് പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങിയ വീട്ടമ്മയെ കാറിടിച്ചു വീഴ്ത്തി; നിര്ത്താതെ പോയ കാറിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്
Kerala
സ്കൂള് കായികമേളയിലെ വേഗ റാണി ദേവപ്രിയക്ക് വീടൊരുക്കി സിപിഐഎം; ഇന്ന് പാലുകാച്ചല്
International
ജീവനോടെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ച യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്; ഓസ്ട്രേലിയയില് വിവാദം
National
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം: കർണാടകയിൽ 43.80 ലക്ഷം പേർക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ നോട്ടീസ് അയക്കും
Kerala
വാഹനാപകടത്തില് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു
Ongoing News