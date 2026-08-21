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Kerala

മലപ്പുറത്ത് കോളജ് ഓണാഘോഷത്തിനിടെ എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തി

എക്സൈസിന്റെ വാഹനം കണ്ടപ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കാറില്‍ നിന്നിറങ്ങിയോടി.

Published

Aug 21, 2026 11:21 am |

Last Updated

Aug 21, 2026 11:21 am

മലപ്പുറം |  മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയില്‍ കോളേജിലെ ഓണാഘോഷത്തിനിടെ എംഡിഎംഎ പിടികൂടി. ഒരു ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ആണ് പിടികൂടിയത്. വിദ്യാര്‍ഥികളെത്തിയ കാറില്‍ നിന്നാണ് രാസലഹരി കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്

എക്സൈസിന്റെ വാഹനം കണ്ടപ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കാറില്‍ നിന്നിറങ്ങിയോടി. കണ്ടാലറിയാവുന്ന മൂന്നുപേരെ പ്രതിയാക്കി എക്സൈസ് അന്വേഷണമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Excise officials seized one gram of MDMA from a student car during Onam celebrations at a college in Kondotty, Malappuram. The students fled the scene upon spotting the Excise vehicle. An investigation has been launched against three identifiable suspects.

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