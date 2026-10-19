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മസിനഗുഡിയിലെ മോഹച്ചിറകടി
പക്ഷികൾ പറന്നകലുന്നത് ആകാശത്തേക്കാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ ചിറകുകളുടെ ശബ്ദം നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രകൃതിയെന്ന വലിയൊരു സ്നേഹത്തിലേക്കാണ്. ആകാശവും പുഴയും കാടും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ചേർന്നെഴുതുന്ന ആ കവിത വായിക്കാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമാത്രം, നിശബ്ദനായി പ്രകൃതിയിൽ ഇരിക്കുക. കാട് അതിന്റെ ഓരോ ശബ്ദത്തിലും ജീവന്റെ അനന്തമായ കഥകൾ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും.
നീലഗിരിയുടെ താഴ്വരയിൽ, പച്ചപ്പണിഞ്ഞ മലനിരകൾക്കും വന്യമായ നിശബ്ദതക്കുമിടയിൽ പ്രകൃതി ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച മനോഹര ഗ്രാമമാണ് മസിനഗുഡി. ഇവിടെ പ്രഭാതം ഉണരുന്നത് സൂര്യവെളിച്ചം കൊണ്ടുമാത്രമല്ല, മരച്ചില്ലകളിൽനിന്നുയരുന്ന പക്ഷികളുടെ സംഗീതം കൊണ്ടും മോയാർ പുഴയുടെ മർമരം കൊണ്ടുമാണ്. നഗരത്തിരക്കുകളിൽനിന്ന് അകന്നെത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് തൊട്ടറിയാൻ കഴിയുന്ന ഭൂമിയാണിവിടം.
തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മസിനഗുഡി, മുതുമല കടുവാസങ്കേതത്തിനും നീലഗിരി ജൈവമണ്ഡലത്തിനും സമീപമുള്ള പ്രധാന വനമേഖലയാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെയും കിഴക്കൻ ഘട്ടത്തിന്റെയും ജൈവസമ്പന്നതകൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമാണ്. മലനിരകളും വരണ്ട ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളും പുൽമേടുകളും പുഴയോരങ്ങളും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഇവിടുത്തെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ.
മസിനഗുഡിയുടെ മണ്ണിൽ മോയാർ പുഴക്ക് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. കാടിന്റെ നിഗൂഢതകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയുടെ തീരങ്ങളിലും സിഗുർ ഘട്ടിന്റെ മലഞ്ചെരിവുകളിലും സിംഗാര റോഡിലെ വനപാതകളിലും മുളങ്കാടുകളുടെ പച്ചപ്പിനിടയിലും പക്ഷികളുടെ വിസ്മയലോകം ചിറകുവിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷിഗ്രാമം എന്ന വിശേഷണത്തിന് അനുയോജ്യമായ പക്ഷിവൈവിധ്യമാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ സവിശേഷത. ആഗോള പക്ഷിനിരീക്ഷണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ eBird-ലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് രേഖകളിൽ 280-ലധികം ഇനം പക്ഷികൾ മസിനഗുഡിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. മുതുമല വനമേഖലയുമായുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ബന്ധം അപൂർവവും പ്രാദേശികവുമായ പക്ഷികൾക്ക് അനുകൂലമായ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുന്നു.
ഇവിടെ വൈറ്റ് – റംപ്ഡ് വൾച്ചറുകൾ ആകാശത്തിന്റെ നീലിമയിൽ വിശാലമായ ചിറകുകൾ വിരിച്ച് വട്ടമിട്ടുപറക്കുമ്പോൾ, ബ്ലാക്ക് ഈഗിളിന്റെ കറുത്ത രൂപം വനത്തിന്റെ പച്ചപ്പിനു മുകളിൽ ഒരു നിഴൽചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു. ക്രെസ്റ്റഡ് സർപ്പന്റ് ഈഗിൾ ഉയരങ്ങളിൽനിന്ന് താഴെയുള്ള ഇലച്ചാർത്തുകളിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായി കണ്ണയയ്ക്കുന്നു. ആകാശം അവയ്ക്ക് സഞ്ചാരപഥം മാത്രമല്ല, ഇരതേടലിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും വിശാലമായൊരു വേദികൂടിയാണ്.
മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ചാൽ മറ്റൊരു വർണലോകം തുറക്കുന്നു. മലബാർ ഗ്രേ ഹോൺബില്ലിന്റെ കരുത്തുറ്റ കൊക്കും ചാരനിറം കലർന്ന തൂവലുകളും കാടിന്റെ പ്രാചീനമായ സൗന്ദര്യത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. പഴുത്ത കാട്ടുപഴങ്ങൾ തേടി മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അതിന്റെ സാന്നിധ്യം വനത്തിലെ വിത്തുവിതരണത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ശൃംഖലയിലും പങ്കുചേരുന്നു. വൈറ്റ്-ബെല്ലിയഡ് വുഡ്പെക്കർ മരത്തടിയിൽ കൊക്കുകൊണ്ട് താളമിടുമ്പോൾ, ആ ശബ്ദം കാടിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ പ്രകൃതി എഴുതുന്ന ചെറുസംഗീതംപോലെ തോന്നും. മരത്തിന്റെ പുറംതൊലിക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രാണികളെ തേടിയുള്ള അതിന്റെ ഓരോ കൊത്തലും അതിജീവനത്തിന്റെ അധ്വാനമാണ്.
ഗ്രേറ്റർ റാക്കറ്റ് – ടെയിൽഡ് ഡ്രോങ്കോയുടെ നീണ്ട വാൽ കാറ്റിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ, മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നൃത്തം നടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നും. മറ്റു പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങളെ അനുകരിക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രാണികളെ പിടികൂടാനുള്ള ചടുലതയും അതിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നു. ഫെയറി ബ്ലൂബേർഡിന്റെ നീലയും കറുപ്പും കലർന്ന തൂവലുകളിൽ വെളിച്ചം പതിയുമ്പോൾ, വനത്തിന്റെ പച്ചപ്പിനുള്ളിൽ ആരോ നീലനിറത്തിന്റെ നേർത്തൊരു വര കോറിയിട്ടതുപോലെ തോന്നും. വെർണൽ ഹാംഗിംഗ് പാരറ്റിന്റെ പച്ചനിറം ഇലച്ചാർത്തുകൾക്കിടയിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നു. ചില്ലകളിൽ തലകീഴായി തൂങ്ങിനിന്ന് പൂക്കളിൽനിന്ന് തേൻ നുകരുന്ന അതിന്റെ ചലനങ്ങളിൽ കാടിന്റെ ലാളിത്യവും ചടുലതയും ഒരുമിക്കുന്നു. സൺബേർഡിന്റെ ചെറുശരീരവും വേഗമേറിയ ചലനങ്ങളും പൂക്കളിൽനിന്ന് പൂക്കളിലേക്കുള്ള അതിന്റെ യാത്രയെ വർണാഭമാക്കുന്നു.
ഗ്രേ ജംഗിൾഫൗളിന്റെ വിളി വനത്തിന്റെ പുലരികൾക്ക് ശബ്ദം നൽകുന്നു. മയിലിന്റെ വർണപ്പകിട്ടും വിടർത്തിയാടുന്ന പീലികളുടെ വിസ്മയവും കാടിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ആഘോഷത്തിന്റെ നിറം പകരുമ്പോൾ, റെഡ് സ്പർഫൗൾ കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സഞ്ചരിച്ച് വനത്തിന്റെ രഹസ്യാത്മകത സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ പക്ഷിക്കും അതിന്റേതായ ശബ്ദവും നിറവും ജീവിതക്രമവുമുണ്ട്. ഒന്നിന്റെ സൗന്ദര്യം മറ്റൊന്നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ മറികടക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം ചേർന്നാണ് മസിനഗുഡിയുടെ വനലോകം സമ്പൂർണമാകുന്നത്. ഇവിടെ ആകാശം ഒരു ചിത്രപ്പലകയും മരങ്ങൾ അതിന്റെ ചട്ടക്കൂടുമാകുമ്പോൾ, ചിറകുകൾ പ്രകൃതിയുടെ നിറങ്ങൾകൊണ്ട് നിമിഷംതോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു.
പക്ഷികളുടെ ലോകം നിറങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും മാത്രം വിസ്മയമല്ല, അതിനുള്ളിൽ സങ്കീർണമായൊരു മനഃശാസ്ത്രവുമുണ്ട്. ഇണയെ ആകർഷിക്കാനും സ്വന്തം പ്രദേശത്തിന്റെ അതിരുകൾ അറിയിക്കാനും അപകടസൂചന നൽകാനും പക്ഷികൾ ശബ്ദങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില പക്ഷികൾ കൂട്ടമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷിതത്വം കണ്ടെത്തുന്നു. മറ്റുചിലത് ഒറ്റയ്ക്കു പറന്ന് ഇരതേടുകയും സ്വന്തം പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരച്ചില്ലകളിൽനിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വിളി അടുത്തുള്ള പക്ഷികൾക്ക് അപകടത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായേക്കാം. ഒരോ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴും ഓരോ പക്ഷിയും പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അനുഭവവും സാഹചര്യവും അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷിനിരീക്ഷണം അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാഴ്ചയുടെ അനുഭവം മാത്രമല്ല, ജീവികളുടെ പെരുമാറ്റം വായിച്ചറിയാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്.
ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ ജീവിതം ഇതിലും കൗതുകകരമാണ്. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം, ഭക്ഷണലഭ്യത, പ്രജനനത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം എന്നിവയാണ് പല പക്ഷികളെയും ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിലത് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി പുതിയ ആവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഭൂമിയുടെ കാന്തികമണ്ഡലം, സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഭൂപ്രകൃതിയിലെ അടയാളങ്ങൾ എന്നിവ ദിശ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒക്ടോബർ മുതൽ ജനുവരി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മസിനഗുഡിയിൽ ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കും.
മസിനഗുഡിയിലെ വനജീവിതം പക്ഷികളിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ആനകളുടെ ഗാംഭീര്യവും കാട്ടുപോത്തുകളുടെ കരുത്തും മാൻകൂട്ടങ്ങളുടെ ജാഗ്രതയും കടുവയുടെയും പുള്ളിപ്പുലിയുടെയും സാന്നിധ്യവും ഈ ഭൂമിയുടെ വന്യതക്ക് ആഴം നൽകുന്നു. ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാടിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഇരപിടിയന്മാർ ഇരജീവികളുടെ എണ്ണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സസ്യഭുക്കുകൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയിലും വിത്തുകളുടെ വ്യാപനത്തിലും പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പക്ഷികളും ഈ പാരിസ്ഥിതിക ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ്. ചിലത് വിത്തുകൾ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ചിലത് പൂക്കളിൽനിന്ന് തേൻ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലത് കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ചത്ത ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന കഴുകന്മാർ വനപരിസ്ഥിതിയെ ശുചിയായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
വലിയ മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും പക്ഷികളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. കാട്ടിലെ അസാധാരണമായ അനക്കങ്ങളോടും അപകടസൂചനകളോടും പക്ഷികൾ പ്രതികരിക്കും. ചില പക്ഷികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വിളികൾ മറ്റു ജീവികൾക്കും അപകടസാധ്യത തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സ്വാധീനിച്ചും ആശ്രയിച്ചുമാണ് കാടിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ ശബ്ദവും ഒരു സൂചനയാണ്. ഓരോ അനക്കവും ഒരു കഥയും. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഉടമയല്ല, അതിഥിയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് കാട് നമുക്ക് പകർന്നുതരുന്നു.
ഒക്ടോബർ മുതൽ മെയ് വരെയാണ് മസിനഗുഡിയിലെ പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിന് അനുയോജ്യമായ കാലം. ഫെബ്രുവരി മുതൽ മെയ് വരെ ഇലപൊഴിയുന്ന മരങ്ങൾക്കിടയിൽ പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് താരതമ്യേന എളുപ്പമാണ്. പുലർച്ചെ ആറ് മുതൽ ഒന്പതര വരെയും വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ ആറര വരെയും പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിന് നല്ല സമയമാണ്. സീസണും കാലാവസ്ഥയും അനുസരിച്ച് കാഴ്ചകൾ മാറുമെന്നതും ഓർക്കണം. വനമേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദത പാലിക്കുകയും പക്ഷികളുടെ സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും വേണം. അവയെ ആകർഷിക്കാൻ ശബ്ദങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ദൂരദർശിനിയും ക്യാമറയും ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് പ്രകൃതിയോടുള്ള യഥാർഥ ആദരം.
മസിനഗുഡിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളേക്കാൾ ഹൃദയത്തിൽ പതിയുന്നത് ചില ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും. ദൂരെനിന്നൊരു പക്ഷിയുടെ വിളി, ഇലകളെ തഴുകുന്ന കാറ്റ്, കല്ലുകളിൽ തട്ടി ഒഴുകുന്ന മോയാറിന്റെ മർമരം. കാടിന്റെ നിശബ്ദതക്കുപോലും ഒരു ഭാഷയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ ഭാഷ പഠിക്കാൻ വലിയ അറിവൊന്നും വേണ്ട, അൽപ്പം ക്ഷമയും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണവും പ്രകൃതിയോടുള്ള ആദരവും മാത്രം മതി.
പക്ഷികൾ പറന്നകലുന്നത് ആകാശത്തേക്കാണ്, എന്നാൽ അവയുടെ ചിറകുകളുടെ ശബ്ദം നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രകൃതിയെന്ന വലിയൊരു സ്നേഹത്തിലേക്കാണ്. ആകാശവും പുഴയും കാടും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ചേർന്നെഴുതുന്ന ആ കവിത വായിക്കാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുമാത്രം – നിശബ്ദനായി പ്രകൃതിയിൽ ഇരിക്കുക. കാട് അതിന്റെ ഓരോ ശബ്ദത്തിലും ജീവന്റെ അനന്തമായ കഥകൾ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും.
Content Highlights:
Masinagudi in Nilgiris is a biodiversity hotspot hosting over 280 bird species near Mudumalai Tiger Reserve. The region offers ideal bird watching conditions along the Moyar River from October to May. Visitors can spot rare raptors and migratory birds while exploring rich forest ecosystems.