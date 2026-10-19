Kerala
മദ്യലഹരിയില് പിതാവ് കുത്തി; കൊട്ടാരക്കരയില് പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
വിദ്യാര്ഥിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു
കൊല്ലം| കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയില് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പിതാവിന്റെ കുത്തേറ്റ് പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. പിതാവ് മകനെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് പിതാവിനെ കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഇന്നലെ രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ഥിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തില് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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A Plus One student was critically injured after being stabbed by his drunk father in Kottarakkara Kollam. The incident occurred around 10 PM last night. The victim has been admitted to a private hospital in Thiruvananthapuram while police have taken the father into custody.