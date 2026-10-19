Connect with us

Kerala

മദ്യലഹരിയില്‍ പിതാവ് കുത്തി; കൊട്ടാരക്കരയില്‍ പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

വിദ്യാര്‍ഥിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Published

Oct 19, 2026 1:58 pm |

Last Updated

Oct 19, 2026 1:58 pm

കൊല്ലം| കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയില്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന പിതാവിന്റെ കുത്തേറ്റ് പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. പിതാവ് മകനെ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ പിതാവിനെ കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഇന്നലെ രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Content Highlights:
A Plus One student was critically injured after being stabbed by his drunk father in Kottarakkara Kollam. The incident occurred around 10 PM last night. The victim has been admitted to a private hospital in Thiruvananthapuram while police have taken the father into custody.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ഒമ്പത് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

Kerala

മദ്യലഹരിയില്‍ പിതാവ് കുത്തി; കൊട്ടാരക്കരയില്‍ പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ തടസമില്ലാതെ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍

Kerala

ട്രെയിനില്‍ ഉച്ചത്തില്‍ പാട്ടുകേട്ടാലോ സംസാരിച്ചാലോ കനത്ത പിഴ

Kerala

രണ്ടുവയസ്സുകാരന്‍ പോഷകാഹാരക്കുറവുമൂലം മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ കേസെടുത്തു

Kerala

കോവളത്ത് സ്പായില്‍ 16കാരി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; അന്തര്‍ സംസ്ഥാന റാക്കറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചതായി സൂചന, എസ് ഐ ടി രൂപീകരിച്ചു

Business

TODAY'S GOLD RATE|സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ നേരിയ വര്‍ധന; പവന് കൂടിയത് 280 രൂപ