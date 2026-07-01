Kozhikode
മർകസ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു
കുടിവെള്ളക്ഷാമം പതിവായ സാഹചര്യം പ്രദേശവാസികൾ മർകസ് അധികൃതരെ ഉണർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കോരങ്ങാട് കെട്ടിന്റെ അകായിൽ പ്രദേശത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്.
താമരശ്ശേരി കോരങ്ങാട് മർകസ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
താമരശ്ശേരി| മർകസ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് കോരങ്ങാട് നിർമിച്ച കമ്യൂണിറ്റി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. കുടിവെള്ളക്ഷാമം പതിവായ സാഹചര്യം പ്രദേശവാസികൾ മർകസ് അധികൃതരെ ഉണർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കോരങ്ങാട് കെട്ടിന്റെ അകായിൽ പ്രദേശത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. സ്ഥലത്തെ 16 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധം നിർമിച്ച കിണറും 10000 ലിറ്റർ ടാങ്കും പൈപ്പ് കണക്ഷനും മർകസ് സെക്രട്ടറി സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കോരങ്ങാട് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുസമദ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മർകസ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ മിഷൻ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ സയ്യിദ് മിസ്അബ് പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു. ഈ വർഷം ഇത് പത്താമത്തെ കമ്യൂണിറ്റി വാട്ടർ പ്രോജക്റ്റാണ് മർകസിന് കീഴിൽ നിർമിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറമെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഝാർഖണ്ഡ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായാണ് 15 മുതൽ 60 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കാനാവുന്ന സാമൂഹ്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഈ വർഷം മർകസ് നിർമിച്ചത്. കൂടാതെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ഇരുനൂറിലധികം കിണറുകളും ഈ വർഷം നിർമിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കോരങ്ങാട് മഹല്ല് ഖതീബ് റശീദ് ഫൈസി പ്രാർഥന നിർവഹിച്ചു. ബി സി ലുഖ്മാൻ ഹാജി, ഹബീബ് മാസ്റ്റർ, കെ പി അബ്ദു സലാം, അനീസ് പിസി മുക്ക്, ഷമീം തച്ചംപൊയിൽ, റഫീഖ് തച്ചംപൊയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
Content Highlights:
Markaz Social Welfare Mission has inaugurated its tenth community drinking water project at Korangad. Markaz secretary C Muhammad Faizi opened the facility, which includes a new well and a 10,000-litre tank to benefit 16 local families. Markaz has built over 200 wells across multiple Indian states this year.
Markaz Social Welfare Mission has inaugurated its tenth community drinking water project at Korangad. Markaz secretary C Muhammad Faizi opened the facility, which includes a new well and a 10,000-litre tank to benefit 16 local families. Markaz has built over 200 wells across multiple Indian states this year.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വര്ഗീയ അധിക്ഷേപം; അന്സിബയുടെ പരാതിയില് ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്
Kerala
വ്യജ ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി തട്ടിപ്പിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക: കേരള പോലീസ്
Kerala
ഗുണ്ടകളുടെ സഹായം വേണ്ട; നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോയി ലഹരി മാഫിയയെ പൂട്ടും - കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്
National
Whats App യൂസർനെയിം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് സംശയം; സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
Kerala
കണ്ണൂര് സെന്ട്രല് ജയിലില് തടവുകാര് തമ്മില് ഏറ്റ്മുട്ടി; തടയാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും ആക്രമിച്ചു
Kerala
ട്രാക്കിൽ കാട്ടാന; ട്രെയിനിന് വേഗത കുറവായതിനാല് വന് ദുരന്തം ഒഴിവായി
National