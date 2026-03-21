Kerala
മലയാളി ഇസ്റാഈലില് മരിച്ചു
ടെല് അവീവില് കണ്സ്ട്രക്ഷന് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഇസ്റാഈലില് മരിച്ചു. ചെമ്മരുതി സ്വദേശി സുരേഷ് (42) ആണ് മരിച്ചത്.അതേസമയം സുരേഷിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ടെല് അവീവില് കണ്സ്ട്രക്ഷന് ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.
സുരേഷ് മരിച്ചതായി ഇസ്റാഈലിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് നാട്ടിലെ ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിച്ചത്. താമസ സ്ഥലത്തിന് പുറത്ത് ബോംബിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പച്ചക്കറി സാധനങ്ങള് വാങ്ങാന് വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കള്ക്ക് അവസാനം ലഭിച്ച ശബ്ദസന്ദേശത്തില് പറയുന്നത്.
വാണിജ്യ എല്പിജി വിഹതത്തില് 20 ശതമാനം വര്ധനവ് വരുത്തി കേന്ദ്രം
Kerala
സവാദിന്റെ മരണം ജോലി സമ്മര്ദ്ദം മൂലമെന്ന് ബന്ധുക്കള്
National
അന്താരാഷ്ട്ര നാവിക സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം; ഇറാന് പ്രസിഡന്റുമായി ചര്ച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി
Kerala
ക്ഷേമപെന്ഷന് നേരത്തെ വിതരണം ചെയ്യും; ഈ മാസം ലഭിക്കുക 4000 രൂപ
Kerala
ടി എന് പ്രതാപനെതിരെ പോസ്റ്ററുകള്; മൂന്ന് പേര് പിടിയില്
