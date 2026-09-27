Kerala
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് വന് എം ഡി എം എ വേട്ട; രണ്ടുപേര് പിടിയില്
കല്ലമ്പലം സ്വദേശി ആകാശ്, ചുള്ളിമാനൂര് സ്വദേശി അരവിന്ദ് എന്നിവര് പിടിയില്. പിടികൂടിയത് സ്കൂട്ടറില് കടത്തിയ 105 ഗ്രാം എം ഡി എം എ.
തിരുവനന്തപുരം | നഗരത്തില് വന് എം ഡി എം എ വേട്ട. സ്കൂട്ടറില് കടത്തിയ 105 ഗ്രാം എം ഡി എം എ എക്സൈസ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് പിടികൂടി.
സംഭവത്തില് കല്ലമ്പലം സ്വദേശി ആകാശ്, ചുള്ളിമാനൂര് സ്വദേശി അരവിന്ദ് എന്നിവര് പിടിയിലായി.
ബെംഗളൂരുവില് നിന്നാണ് എം ഡി എം എ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചത്.
Content Highlights:
Thiruvananthapuram city police seized a large quantity of MDMA in a major anti-narcotics operation. Two individuals were taken into custody during the raid conducted by law enforcement authorities. Further investigation is underway to trace the network behind the drug trafficking module.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കൊല്ലം അഞ്ചലില് യുവതിയെ തീക്കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമം; ആണ്സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്
Kerala
കൊച്ചിയിലെ ജി എസ് ടി ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലും വീട്ടിലും റെയ്ഡ്; കണക്കില് പെടാത്ത 14 ലക്ഷം രൂപയോളം പിടിച്ചെടുത്തു
National
വിദ്യാര്ഥിനിയെ ഹോസ്റ്റല് ജീവനക്കാരന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന വാര്ത്ത; പഞ്ചാബിലെ ലവ്ലി സര്വകലാശാലയില് സംഘര്ഷം
International
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കല്; അമേരിക്കയുടെ ഔദ്യോഗിക മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇറാന്
Kerala
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് വന് എം ഡി എം എ വേട്ട; രണ്ടുപേര് പിടിയില്
From the print
സിറാജ് ക്യാമ്പയിൻ: ആരവം നാളെ; നേതൃത്വം ജനപഥത്തിലേക്ക്
From the print