Connect with us

Editors Pick

ബൊലേറോ നിയോ: വിലയില്‍ മാറ്റവുമായി മഹീന്ദ്ര

പുതിയ വിലപ്പട്ടിക പ്രകാരം മൂന്ന് വാരിയന്റുകളില്‍ വില വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില കുറയുകയും ചെയ്തു

Published

Oct 19, 2026 12:07 am |

Last Updated

Oct 19, 2026 12:07 am

മുബൈ | 2026 ഒക്ടോബറില്‍ ബൊലേറോ നിയോയുടെ എക്‌സ് ഷോറൂം വിലകളില്‍ മാറ്റം വരുത്തി മഹീന്ദ്ര. പുതിയ വിലപ്പട്ടിക പ്രകാരം മൂന്ന് വാരിയന്റുകളില്‍ വില വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വില കുറയുകയും ചെയ്തു. ഒരു വാരിയന്റിന്റെ വിലയില്‍ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാന വാരിയന്റായ എന്‍ ഫോര്‍ ഡീസല്‍ ടര്‍ബോ മാനുവലിന്റെ വില 7000 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 9.06 ലക്ഷം രൂപയായി. എന്‍ എയിറ്റ് ഡീസല്‍ ടര്‍ബോ മാനുവലിന്റെ എക്‌സ് ഷോറൂം വിലയില്‍ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ 9.69 ലക്ഷം രൂപയായി തുടരുന്നു.

എന്‍ ടണ്‍ (ആര്‍) ഡീസല്‍ ടര്‍ബോ മാനുവലിന്റെ വില 9102 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9,99,898 രൂപയായി. എന്‍ ഇലവണ്‍ ഡീസല്‍ ടര്‍ബോ മാനുവലിന്റെ വില 9000 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് 10.39 ലക്ഷം രൂപയായി. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വകഭേദമായ എന്‍ ടണ്‍ (ഒ) ഡീസല്‍ ടര്‍ബോ മാനുവലിന്റെ വില 6000 രൂപ വര്‍ദ്ധിക്കുകയും എക്‌സ് ഷോറൂം വില 10.85 ലക്ഷം രൂപയാകുകയും ചെയ്തു.

Content Highlights:
Mahindra updated ex-showroom prices for the Bolero Neo in October 2026, with price hikes across three variants and a price drop on one. The base N4 Diesel Turbo Manual price rose by Rs 7,000 to Rs 9.06 lakh. Meanwhile, the N10 (R) variant price was reduced by Rs 9,102 to Rs 9,99,898.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഗസ്സയിലെ കൂട്ട സംസ്‌കാരം: 75 മൃതദേഹങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിച്ചെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടില്‍ വിമര്‍ശനം; ഒമ്പതു വര്‍ഷക്കാലം വേട്ടയാടി, ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍

International

പള്ളിയില്‍ കുര്‍ബാനക്കിടെ കൂറ്റന്‍ കുരിശ് തകര്‍ന്നുവീണ് വൈദികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ കോഴിക്കോട്ടെ പണിതീരാത്ത കെട്ടിടത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

സ്‌കൂട്ടറില്‍ നിന്നു റോഡില്‍ തെറിച്ചു വീണ അധ്യാപിക ട്രാക്ടര്‍ കയറി മരിച്ചു

Kerala

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ കോവളത്ത് വിറ്റ നടപടി; മാതൃ സഹോദരിയും ഭര്‍ത്താവും പിടിയില്‍

International

ഫ്രാന്‍സിലെ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച് ട്രംപ്