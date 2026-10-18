Kerala
സര്ക്കാര് നിലപാടില് വിമര്ശനം; ഒമ്പതു വര്ഷക്കാലം വേട്ടയാടി, ഉമ്മന് ചാണ്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മന്
സര്ക്കാര് നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. പക്ഷേ നീതി നടപ്പിലാക്കണം. ഫേസ്ബുക് വീഡിയോയിലാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ പ്രതികരണം
കോട്ടയം | സി എം ആര് എല്-എക്സാലോജിക് കേസില് പിണറായി വിജയന് അനുകൂലമായി കോടതിയില് സര്ക്കാര് നിലക്കൊണ്ടതില് ശക്തമായ വിമര്ശനവുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മന് എം എല് എ. ഉമ്മന് ചാണ്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മന് പറഞ്ഞു. ഒരു പേപ്പറില് എഴുതിയ പരാതിയുടെ പുറത്താണ് ഉമ്മന്ചാണ്ടിക്കെതിരായ അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിട്ടത്. സര്ക്കാര് നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. പക്ഷേ നീതി നടപ്പിലാക്കണം. ഫേസ്ബുക് വീഡിയോയിലാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ പ്രതികരണം.
തന്റെ പിതാവിനോട് കാണിച്ചത് തികച്ചും അന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒന്നും രണ്ടും വര്ഷമല്ല. 2004ല് അദ്ദേഹത്തേ ഇതുപോലൊരു ആരോപണത്തില് കുടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു. ഒമ്പതു വര്ഷക്കാലം വേട്ടയാടിയവര് അവരുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കട്ടെ. മറ്റൊരാളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടല്ല ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്നതാണ് എന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനം. എന്നാല് നീതി നടപ്പാക്കപ്പെടണം. സര്ക്കാര് സമയമെടുത്ത് കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മന് പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനോട് സര്ക്കാര് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്യു കുടല്നാടന് ആവര്ത്തിച്ചു. അനീതികളോട് സന്ധിയില്ലാത്ത നിലപാട് എടുക്കാനാണ് ജനം യു ഡി എഫിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും വിമര്ശനമുണ്ട്. കെ പി സി സിയുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും നേതാക്കള് തമ്മില് വാക്പോരുണ്ടായി.
സര്ക്കാര് നടപടി ഉമ്മന്ചാണ്ടിയോട് കാണിച്ച നീതികേട് എന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കള് പറഞ്ഞു. സര്ക്കാര് കൃത്യമായ നിലപാട് ആണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മറുവിഭാഗവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജു പി നായരും വി ആര് അനൂപും തമ്മിലായിരുന്നു വാഗ്വാദം. ഇക്കാര്യത്തില് പാര്ട്ടിയില് ഒരു അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേഷ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു.
Content Highlights:
Chandy Oommen MLA criticized the government stand favoring Pinarayi Vijayan in the CMRL-Exalogic case, demanding equal justice reminiscent of Oommen Chandy’s CBI probe. Meanwhile internal feuds erupted in KPCC leadership groups regarding the matter while Ramesh Chennithala downplayed disputes.