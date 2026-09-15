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ലുലു ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ ബമ്പർ സമ്മാനം കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി എ സി ഗംഗാധരൻ നായർക്ക്
മെഗാ സമ്മാനമായ സുസൂക്കി ജിക്സർ സ്കൂട്ടർ ഫറോക്ക് സ്വദേശി മോഹനനും സ്വന്തമാക്കി.
ലുലു ഷോപ്പ് ആൻഡ് വിൻ ബമ്പർ സമ്മാനമായ ടൊയോറ്റ ഗ്ലാൻസ കാർ കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി എ സി ഗംഗാധരന് ലുലു മാൾ റീജണൽ ഡയറക്ടർ ഷെരീഫ് മാട്ടിൽ, ടൊയോറ്റ ഗ്ലാൻസ സെയിൽസ് മാനേജർ സുർജിത്ത് പി, റിഷാദ് കെടി, പ്രീതി എൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കൈമാറുന്നു.
ചടങ്ങിൽ കോഴിക്കോട് ലുലു മാൾ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഷെരീഫ് മാട്ടിൽ, ടൊയോറ്റ ഗ്ലാൻസ സെയിൽസ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാനേജർമാരായ പി.സുർജിത്ത്, കെ.ടി റിഷാദ്, എൻ. പ്രീതി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
Content Highlights:
Koilandy native A C Gangadharan Nair received the Toyota Glanza car as the bumper prize in the Lulu Shop and Win contest at Kozhikode Lulu Mall. Faroke native Mohanan won a Suzuki Gixxer scooter. Regional Director Shereef Mattil and Toyota officials handed over the prizes to the lucky winners.