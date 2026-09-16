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Kerala

റിപോര്‍ട്ടര്‍ ചാനലിന്റെ ഓഫീസില്‍ റെയ്ഡ്: പോലീസ് പരിശോധന നിയമപരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ചാനലിന്റെ വാര്‍ത്താപ്രക്ഷേപണം പോലീസ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി അറിയില്ല. റെയ്ഡില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

Published

Sep 16, 2026 11:44 am |

Last Updated

Sep 16, 2026 11:44 am

തിരുവനന്തപുരം | റിപോര്‍ട്ടര്‍ ചാനലിലെ പോലീസ് പരിശോധന നിയമപരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍. ചാനലിന്റെ വാര്‍ത്താപ്രക്ഷേപണം പോലീസ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി അറിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആ ചാനലിലൂടെയാണ് ഇത്തരമൊരു വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞത്. കായികവകുപ്പ് ഒരു പരാതി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നല്‍കിയിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപവത്കരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (എസ് ഐ ടി)യുടെ നിയമപരമായ റെയ്ഡ് ആണ് റിപോര്‍ട്ടര്‍ ടി വിയില്‍ നടന്നത്.

ഫോണുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തത് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights:
Kerala CM Pinarayi Vijayan stated that the police inspection at the Reporter TV channel office was conducted strictly according to legal procedures. He rejected allegations of illegal high-handedness during the search. The operation was part of an ongoing lawful police investigation.

 

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