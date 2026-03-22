Kerala
മൂന്നാം തവണയും എല് ഡി എഫ് വരും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില് പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കും: എം വി ഗോവിന്ദന്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം തവണയും ഇടത് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്. തിരഞ്ഞടുപ്പ് ചരിത്രത്തില് പുതിയ അധ്യായമാകും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിപക്ഷത്തിന് വികസനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. അവര് കേന്ദ്ര നയങ്ങളെ എതിര്ക്കുന്നില്ലെന്നും ഗോവിന്ദന് പ്രതികരിച്ചു.
പാര്ട്ടി പുറത്താക്കിയ ടി കെ ഗോവിന്ദനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും പറയില്ല. ഗത്യന്തരമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയതെന്നും സി പി എം സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Latest
Uae
മാതൃദിനത്തില് മാതാക്കള്ക്ക് ആദരമര്പ്പിച്ച് യു എ ഇ ഭരണാധികാരികള്
Kerala
പങ്കാളിയെ കൊലപ്പെടുത്താന് ശ്രമം; യുവാവ് പിടിയില്
Kerala
മൂന്നാം തവണയും എല് ഡി എഫ് വരും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തില് പുതിയ അധ്യായം കുറിക്കും: എം വി ഗോവിന്ദന്
National
ആഭ്യന്തര വിമാന സര്വീസുകളിലെ നിരക്ക് നിയന്ത്രണം നീക്കി
National
റഷ്യന് ക്രൂഡ് ഓയില് ഇന്ത്യയില്; എത്തിയത് 7.7 ലക്ഷം ബാരല്
International
ഖത്വറില് സൈനിക ഹെലികോപ്ടര് കടലില് തകര്ന്നുവീണു; അപകടത്തിനിടയാക്കിയത് സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് അധികൃതര്
Kerala