Kerala
തലശ്ശേരിയില് കെ എസ് ഇ ബി കരാര് ജീവനക്കാരന് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു
തലശ്ശേരി പൊന്ന്യം കുണ്ടുചിറ സ്വദേശി രാജന് (53)ആണ് മരിച്ചത്. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ ഷോക്കേല്ക്കുകയായിരുന്നു.
തലശ്ശേരി | കണ്ണൂര് തലശ്ശേരിയില് കെ എസ് ഇ ബി കരാര് ജീവനക്കാരന് ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. തലശ്ശേരി പൊന്ന്യം കുണ്ടുചിറ സ്വദേശി രാജന് (53)ആണ് മരിച്ചത്. അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ ഷോക്കേല്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഇന്നലെ രാത്രി കതിരൂരിന് സമീപത്താണ് സംഭവം. പാറംകുന്ന് പരിസരത്ത് വൈദ്യുത കമ്പിയില് തീപ്പൊരി കണ്ട് തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാര് രാജനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു. മരത്തില് തട്ടിനിന്ന വൈദ്യുതി ലൈന് മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് ഷോക്കേറ്റത്.
ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ രാജനെ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലാണ് മൃതദേഹമുള്ളത്.
Latest
Kerala
സംവിധായകന് രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയായെന്ന് എസ് ഐ ടി
Kerala
പെരുമ്പാവൂരില് ഒഴുക്കില്പ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ നഴ്സിങ് വിദ്യാര്ഥിയും മരിച്ചു
Kerala
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി: അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മന്ത്രി
Kerala
കസ്റ്റഡിയില് നിന്ന് പ്രതികള് ചാടിപ്പോയ സംഭവം; മൂന്ന് പോലീസുകാര്ക്കെതിരെ നടപടി
Kerala
നന്മണ്ടയില് കിടപ്പുമുറിയിലും തിരൂരില് വീടിനോട് ചേര്ന്ന സ്ഥലത്തും പാമ്പ്; കുട്ടികള് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്
Kerala