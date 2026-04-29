Apr 29, 2026 8:22 am

Apr 29, 2026 8:24 am

കോഴിക്കോട് | നന്മണ്ടയില്‍ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ നിന്ന് മൂര്‍ഖനെ പിടികൂടി. പനോളുകണ്ടി റഷീദിന്റെ വീട്ടിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്.

റഷീദിന്റെ മകന്‍ അല്‍ഷീദ് കടിയേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്കാണ്. പുലര്‍ച്ചെ ഉറക്കമുണര്‍ന്ന അല്‍ഷീദ് കട്ടിലിനു താഴെ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നലെ പാമ്പുകടിയേറ്റ സംഭവങ്ങള്‍ റിപോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇടുക്കിയില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്കാണ് കടിയേറ്റത്. കുഞ്ചിത്തണ്ണി എല്ലക്കല്ല് സ്വദേശി അജയ്, രാജകുമാരി സ്വദേശി പോള്‍സണ്‍ എന്നിവരെ കടിയേറ്റ നിലയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെള്ളിക്കെട്ടന്‍ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട പാമ്പാണ് ഇരുവരെയും കടിച്ചത്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചുതെങ്ങില്‍ യുവതിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി റോജി (43)നാണ് കടിയേറ്റത്. കാലില്‍ കടിയേറ്റ യുവതിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

 

 

 

കോഴിക്കോട് നന്മണ്ടയില്‍ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയില്‍ നിന്ന് മൂര്‍ഖനെ പിടികൂടി

താഴ്ചയിലേക്കു മറിഞ്ഞ എസ്‌കവേറ്റര്‍ ഉയര്‍ത്തിയെടുക്കല്‍; താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

'ഇറാന്‍ തകര്‍ന്ന് തരിപ്പണമായി, തുറമുഖങ്ങള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം പിന്‍വലിക്കാന്‍ അപേക്ഷിച്ചു': ട്രംപ്

നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊല: കൊലപാതകം മര്‍ദിച്ചും ശ്വാസംമുട്ടിച്ചും; ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ രണ്ടാംഘട്ട നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; കനത്ത സുരക്ഷ

അമേരിക്കൻ പാസ്‌പോർട്ടിലും ഇനി ട്രംപിന്റെ മുഖം

ബംഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും