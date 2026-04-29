Kerala

കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് പ്രതികള്‍ ചാടിപ്പോയ സംഭവം; മൂന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി

Apr 29, 2026 8:37 am |

Apr 29, 2026 8:37 am

കൊച്ചി | പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് രണ്ട് പ്രതികള്‍ ചാടിപ്പോയ സംഭവത്തില്‍ നടപടി. കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷനിലെ മൂന്ന് പോലീസുകാരെ എ ആര്‍ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി.

ചാടിപ്പോയവരില്‍ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി റസലിനായി വ്യാപക തിരച്ചില്‍ നടന്നുവരികയാണ്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി സൂരജിനെ അന്ന് തന്നെ പിescaടികൂടിയിരുന്നു.

Latest

Kerala

സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയായെന്ന് എസ് ഐ ടി

Kerala

പെരുമ്പാവൂരില്‍ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ നഴ്‌സിങ് വിദ്യാര്‍ഥിയും മരിച്ചു

Kerala

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി: അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച് മന്ത്രി

Kerala

തലശ്ശേരിയില്‍ കെ എസ് ഇ ബി കരാര്‍ ജീവനക്കാരന്‍ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

Kerala

കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് പ്രതികള്‍ ചാടിപ്പോയ സംഭവം; മൂന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി

Kerala

നന്മണ്ടയില്‍ കിടപ്പുമുറിയിലും തിരൂരില്‍ വീടിനോട് ചേര്‍ന്ന സ്ഥലത്തും പാമ്പ്; കുട്ടികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്

Kerala

താഴ്ചയിലേക്കു മറിഞ്ഞ എസ്‌കവേറ്റര്‍ ഉയര്‍ത്തിയെടുക്കല്‍; താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ ഇന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം