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Kerala

മരുമകളുടെ മാല പൊട്ടിക്കുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചു; മോഷ്ടാവ് കടിച്ചു മുറിച്ച വിരല്‍ തുന്നിച്ചേര്‍ക്കാനായില്ല

എറണാകുളം ഏലൂര്‍ പാതാളം സ്വദേശി കേച്ചേരി വീട്ടില്‍ സലീമിന്റെ വിരലാണ് മോഷ്ടാവ് കടിച്ചുമുറിച്ചത്

Published

Sep 05, 2026 8:11 am |

Last Updated

Sep 05, 2026 8:11 am

കൊച്ചി | പിടിച്ചുപറിക്കാരന്‍ കടിച്ചു മുറിച്ച വിരല്‍ തുന്നിച്ചേര്‍ക്കാനായില്ല. അറ്റുപോയ വിരലിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ തിരച്ചിലില്‍ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയില്‍ എത്താന്‍ വൈകിയതിനാലാണ് തുന്നിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയത്.

മരുമകളുടെ മാല പൊട്ടിക്കുന്നത് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് എറണാകുളം ഏലൂര്‍ പാതാളം സ്വദേശി കേച്ചേരി വീട്ടില്‍ സലീമിന്റെ വിരല്‍ മോഷ്ടാവ് കടിച്ചുമുറിച്ചത്. വിരലിന്റെ അറ്റുപോയ ഭാഗം തുന്നിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജറി വേണ്ടിവന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് സര്‍ജന്മാര്‍ വയറില്‍ നിന്ന് കോശങ്ങള്‍ എടുത്താണ് പരിക്കേറ്റ കൈയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ തുന്നിച്ചേര്‍ത്തത്. മുറിവ് കരിയുന്നതിനും രക്തയോട്ടം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി സലീമിന്റെ കൈ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് അനക്കാതെ വയറിനോട് ചേര്‍ത്ത് തുന്നിച്ചേര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ്.

അക്രമി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത ഏലൂര്‍ പോലീസ് ഏലൂരിലെ വ്യാവസായിക മേഖലയില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് സി സി ടി വി കാമറകള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ അക്രമിയെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 8.15ഓടെ പാതാളത്തെ സലീമിന്റെ വീടിന് തൊട്ടുമുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടിലെ പൈപ്പില്‍ വെള്ളം വരുന്നത് കുറവായതിനാല്‍ സലീമിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ വീടിന് എതിര്‍വശത്തുള്ള പബ്ലിക് ടാപ്പില്‍ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാന്‍ പോയതായിരുന്നു. ഈ സമയം വെള്ളം പിടിക്കാനെന്ന വ്യാജേന കാനുമായി ഒരാള്‍ ടാപ്പിനടുത്തേക്ക് വരികയും നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം യുവതിയുടെ പിന്നിലെത്തി കഴുത്തില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണമാല പൊട്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.

യുവതിയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സലീം കാണുന്നത് മരുമകളെ ആക്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടെ മോഷ്ടാവിനെ നേരിട്ട സലീം അയാളെ മല്‍പ്പിടിത്തത്തിലൂടെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി.അതിനിടെയാണ് സലീമിന്റെ വലതുകൈ അക്രമിയുടെ വായില്‍ അകപ്പെട്ടത്. മോഷ്ടാവ് സലീമിന്റെ വലതു തള്ളവിരലില്‍ ശക്തിയായി കടിച്ച് വിരലിന്റെ മുകള്‍ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത ശേഷം കുതറിയോടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നീട് നാട്ടുകാര്‍ നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ അറ്റുപോയ വിരലിന്റെ ഭാഗം സമീപത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ വൈകിയതിനാല്‍ ഇത് തുന്നിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു. പിന്നീട് സലീമിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോലഞ്ചേരി എം ഒ എസ്സി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

 

Content Highlights:
An elderly man’s finger was bitten off by a robber during a chain snatching attempt in Eloor, Kochi. Due to delay in reaching the hospital, doctors could not reattach the finger and performed plastic surgery. Eloor Police registered a case and launched a search for the migrant worker suspect.

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