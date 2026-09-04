Kerala
യു ഡി എഫ് ഒരു കാരണവശാലും പി എം ശ്രീ നടപ്പാക്കരുത്: മുനവ്വറലി തങ്ങള്
കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് പി എം ശ്രീ ഒപ്പിട്ടപ്പോള് അതിനെ ഏറ്റവുമധികം എതിര്ത്തത് യൂത്ത് ലീഗ്
മലപ്പുറം | യു ഡി എഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കാരണവശാലും പി എം ശ്രീ നടപ്പാക്കരുതെന്ന ആവശ്യവുമായി യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങള്. കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാര് പി എം ശ്രീ ഒപ്പിട്ടപ്പോള് അതിനെ ഏറ്റവുമധികം എതിര്ത്തത് യൂത്ത് ലീഗ് ആയിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഈ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പി എം ശ്രീ വരരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും പറഞ്ഞു. യൂത്ത് ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സര്ക്കാര് ജനങ്ങളുടെ കൂടെയല്ലെങ്കില് ജനങ്ങള് ഭരണകൂടങ്ങള്ക്ക് എതിരാകുമെന്നും മുനവ്വറലി തങ്ങള് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ജനവികാരത്തിന് എതിരായി സര്ക്കാര് തീരുമാനം എടുത്താല് യൂത്ത് ലീഗ് അപ്പോള് അഭിപ്രായം പറയും. ഉപസമിതി തീരുമാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങള്ക്ക് അനിഷ്ടമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാല് അത് യൂത്ത് ലീഗ് തുറന്നു പറയും. പിഎം ശ്രീ നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ മുസ്ലീംലീഗില് നിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എതിര്പ്പുയര്ന്നിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയില് രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് അടക്കമുള്ള നേതാക്കള് പി എം ശ്രീയില് നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് ഒപ്പിട്ട സാഹചര്യത്തില് പിന്മാറ്റം സാധ്യമല്ലെന്നും കേന്ദ്രസഹായം നഷ്ടമാകുമെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യന്ത്രി യോഗത്തില് അറിയിച്ചത്.
Content Highlights: Youth League State President Munavvarali Shihab Thangal demanded that the PM SHRI scheme should not be implemented under any circumstances. Speaking at the Youth League Malappuram District Convention, he warned that the organization will speak out if decisions go against public sentiment. Leaders including Rajmohan Unnithan had also previously demanded withdrawal from the project