Connect with us

Kerala

വാഹനങ്ങളിലെ അനധികൃത മോഡിഫിക്കേഷന്‍; കര്‍ശന നടപടിയുമായി മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ്

റീലുകള്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ മോഡിഫിക്കേഷനുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന് നിര്‍ദേശം.

Published

Aug 25, 2026 10:00 am |

Last Updated

Aug 25, 2026 10:00 am

തിരുവനന്തപുരം| വാഹനങ്ങളിലെ അനധികൃത മോഡിഫിക്കേഷനെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയുമായി മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ്. ഒരോ അനധികൃത മോഡിഫിക്കേഷനും പിഴ ഈടാക്കും. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി കടുപ്പിച്ചത്. റീലുകള്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ മോഡിഫിക്കേഷനുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന് നിര്‍ദേശം.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തെ അനധികൃത മോഡിഫിക്കേഷനില്‍ എടുത്ത നടപടികള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നിനകം ആര്‍ടിഓമാര്‍ അറിയിക്കണമെന്ന് ഗതാഗത കമ്മീഷണറേറ്റ് അറിയിച്ചു. പിഴ ഈടാക്കിയാല്‍ മോഡിഫിക്കേഷന്‍ മാറ്റി വീണ്ടും വാഹനം ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം.

Content Highlights:
Kerala Motor Vehicles Department is enforcing strict action against illegal vehicle modifications following a High Court order. Officials are instructed to locate illegally modified vehicles used for social media reels. RTOs must report penalty details for the past three months by September 3.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ആംബുലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓണാഘോഷം; സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ പരാതി

National

ലക്ഷങ്ങളുടെ ലഹരി മരുന്നുമായി മുന്‍ എയര്‍ഹോസ്റ്റസും സഹായിയും പിടിയില്‍

Kerala

കണ്ണൂര്‍ എളയാവൂരില്‍ ദേശീയപാതയില്‍ മണ്ണ് ഇടിച്ചല്‍

Kerala

ചെരിപ്പില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് ഹാഷിഷ് ഓയില്‍ കടത്താന്‍ ശ്രമം; കണ്ണൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലില്‍ തടവുകാരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കനത്ത മഴ; പത്തനംതിട്ട മൂഴിയാര്‍ ഡാമില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട്

Kerala

കഴക്കൂട്ടത്ത് പോലീസുകാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ക്ക് തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റു

Kerala

വാഹനങ്ങളിലെ അനധികൃത മോഡിഫിക്കേഷന്‍; കര്‍ശന നടപടിയുമായി മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ്