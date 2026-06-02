Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
നാളെ നാല് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം അതിശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറ്റ് ജില്ലകളില് യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പും നല്കി. നാളെ നാല് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ശക്തമായ മഴയ്ക്കൊപ്പം മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. കേരള-ലക്ഷദ്വീപ് കര്ണാടക തീരങ്ങളില് മീന്പിടിത്തത്തിന് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തി.
The India Meteorological Department has predicted heavy rainfall across Kerala for the next five days. An orange alert has been issued for Malappuram, Kozhikode, and Wayanad districts, while a yellow alert is in place for other regions. Winds reaching speeds of 40 to 50 km/h are expected, prompting a complete ban on fishing activities along the Kerala, Lakshadweep, and Karnataka coasts.