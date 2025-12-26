Connect with us

Kerala

കേരളയാത്ര;പോസ്റ്റര്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു

പത്തനംതിട്ടയില്‍ നല്‍കുന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ പോസ്റ്റര്‍ പ്രകാശനം ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു

Published

Dec 26, 2025 6:38 pm |

Last Updated

Dec 26, 2025 6:39 pm

പത്തനംതിട്ട \  മനുഷ്യര്‍ക്കൊപ്പം എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന കേരള യാത്രയ്ക്ക് ജനുവരി 14ന് പത്തനംതിട്ടയില്‍ നല്‍കുന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ പോസ്റ്റര്‍ പ്രകാശനം ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു

കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കര്‍ മുസ്ലിയാര്‍,സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുല്‍ ഖലീല്‍ ബുഖാരി,പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാന്‍ സഖാഫി എന്നിവര്‍ നയിക്കുന്ന കേരളയാത്ര ജനുവരി ഒന്നിന് കാസര്‍കോഡ് നിന്നാരംഭിച്ച് 16നാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്നത്,
പോസ്റ്റര്‍ പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്ഫ് ഹാജി അലങ്കാര്‍,എസ് വൈ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുധീര്‍ വഴിമുക്ക്,എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അന്‍സര്‍ ജൗഹരി, ഷെബിന്‍ ജൗഹരി, മുഹമ്മദ് അസ്ലം അദനി എന്നീവര്‍ സംബന്ധിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

എച്ച് വൺ ബി വിസ: അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റുകൾ വൈകുന്നതിലും റദ്ദാക്കുന്നതിലും അമേരിക്കയെ ശക്തമായ ആശങ്ക അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

Kerala

അച്ഛനൊപ്പം ഉത്സവം കണ്ടുമടങ്ങിയ ആറുവയസ്സുകാരന്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

National

സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ 360 ഡിഗ്രി പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതി ഉടൻ: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷാ

Kerala

പോക്‌സോ കേസില്‍ പ്രതിയായ 23 കാരനടക്കും മൂന്നുപേര്‍ വീട്ടില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍

National

ലളിത് മോദിയെയും വിജയ് മല്യയേയും രാജ്യത്ത് എത്തിക്കുന്ന നടപടികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

Kerala

വീടിന്റെ വാതില്‍ തകര്‍ത്ത് സ്വര്‍ണം മോഷ്ടിച്ച പ്രതി പിടിയില്‍

National

മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട് ഭാര്യയെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി; രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച മകളെ തീയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു