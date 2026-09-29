Kerala
തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടെണ്ണല് ആരംഭിച്ചു
12 ജില്ലകളിലെ 38 തദ്ദേശ വാര്ഡുകളിലായി 126 സ്ഥാനാര്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടിയത്.
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് 38 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാര്ഡുകളിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടെണ്ണല് ആരംഭിച്ചു. 12 ജില്ലകളിലെ 38 തദ്ദേശ വാര്ഡുകളിലായി 126 സ്ഥാനാര്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടിയത്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് 58.81 ശതമാനം ആളുകളാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തില് ഏറ്റവും അധികം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കണ്ണൂരിലാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനുകളിലെയും മട്ടന്നൂര്, ചിറ്റൂര്-തത്തമംഗലം, ചാലക്കുടി നഗരസഭകളിലേയും ഓരോ വാര്ഡുകളിലും തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ ഓരോ വാര്ഡുകളിലെയും ഏഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകള്, 23 പഞ്ചായത്ത് വാര്ഡുകള് എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.
Content Highlights: Vote counting has officially started for the by-elections across 38 local body wards in 12 districts of Kerala. A total of 126 candidates are contesting the election, which saw an overall voter turnout of 58.81 percent. Kannur recorded the highest polling percentage, while Kottayam registered the lowest.