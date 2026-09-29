Connect with us

Kerala

മദ്യപിച്ച് അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ച സംഭവം; യൂട്യൂബര്‍ അശ്വന്ത് കോക്കിന് ജാമ്യം

അശ്വന്ത് ഓടിച്ച വാഹനം മൂന്നു വാഹനങ്ങളില്‍ തട്ടി അപകടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പരാതി.

Published

Sep 29, 2026 9:38 am |

Last Updated

Sep 29, 2026 9:38 am

കോഴിക്കോട്| മദ്യപിച്ച് അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ച സംഭവത്തില്‍ യൂട്യൂബര്‍ അശ്വന്ത് കോക്കിന് ജാമ്യം. കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലാണ് സ്റ്റേഷന്‍ ജാമ്യം നല്‍കി അശ്വന്തിനെ വിട്ടയച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെ കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്തിന് സമീപമാണ് സംഭവം.

അശ്വന്ത് ഓടിച്ച വാഹനം മൂന്നു വാഹനങ്ങളില്‍ തട്ടി അപകടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പരാതി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് അശ്വന്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് എഫ്‌ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിച്ചു. രാത്രിയോടെ അശ്വന്തിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം ജാമ്യത്തില്‍ വിടുകയായിരുന്നു. സിനിമ റിവ്യൂകളിലൂടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയ ആളാണ് അശ്വന്ത്.

Content Highlights:
YouTuber Ashwanth Kok was granted station bail by Nadakkavu police in Kozhikode for reckless drunk driving. The incident occurred near Eranjipalam on Monday evening after his car collided with three vehicles. Police took him into custody, registered an FIR, and released him on bail later at night.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിച്ചു

Business

TODAY'S GOLD RATE| ഇടിഞ്ഞ് സ്വര്‍ണവില; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കില്‍

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ മൂന്നുനില കെട്ടിടത്തിലെ ലിഫ്റ്റ് തകര്‍ന്ന് 19കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഉയര്‍ന്നേക്കാം; സൂചന നല്‍കി കെഎസ്ഇബി ചെയര്‍മാന്‍

Kerala

മദ്യപിച്ച് അപകടകരമായി വാഹനമോടിച്ച സംഭവം; യൂട്യൂബര്‍ അശ്വന്ത് കോക്കിന് ജാമ്യം

National

ഗോള്‍ഡി ബ്രാറിനെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളികളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി എഫ്ബിഐ; വിവരം നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് 9.59 കോടി രൂപ ഇനാം

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരും; നാളെ രണ്ട് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്